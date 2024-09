A Volkswagen vai revelar o substituto do Bulli.

Desde 1950, a Volkswagen vem construindo seu lendário Transporter, amplamente reconhecido como o "Bulli". A produção da sexta geração chegou ao fim e, infelizmente, não haverá uma sétima geração. Em seu lugar, três linhas de modelos diferentes levarão adiante a lenda da Volkswagen.

Durante a abertura do Salão Internacional do Veículo Comercial de Hannover (IAA Transportation), a Volkswagen apresentou a nova edição de seu Transporter. Antes da abertura oficial do evento, que começa amanhã para jornalistas e profissionais do setor, o CEO da marca Volkswagen, Carsten Intra, apresentou o " Novo Transporter", projetado para superar o T6.1 atual.

Intra expressou otimismo de que o novo modelo terá o mesmo sucesso das seis gerações anteriores do "Bulli". Ao contrário de seu antecessor, o T6.1, cuja produção foi encerrada no final de junho, a Volkswagen não será responsável pela produção do novo Transporter. Ele foi desenvolvido em colaboração com a Ford e será produzido ao lado do modelo irmão Ford Transit na fábrica da Ford na Turquia. O modelo está previsto para ser lançado no final de 2024 em alguns mercados europeus, com a Alemanha seguindo no início de 2025.

A Volkswagen afirma que o lançamento do novo Transporter marca o ponto culminante da evolução de sua família de Transporter. Enquanto no passado o único "Bulli", produzido desde 1950 em seis gerações, era o modelo principal, agora há três linhas de modelos concorrentes para o segmento. Isso inclui o Multivan lançado em 2022, baseado em uma plataforma de carro passageiro compartilhada com o Golf e o Passat, que serve como veículo para família e lazer; o ID. Buzz totalmente elétrico; e o novo Transporter, resultado da colaboração com a Ford. O antecessor T6.1 era o modelo mais popular da marca Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWN).

Trabalhadores da Volkswagen expressam preocupações

Em 2020, a Ford e a Volkswagen firmaram uma aliança abrangente em veículos comerciais leves. O Transporter é o segundo modelo da Volkswagen resultante dessa colaboração, depois do caminhão Amarok. Em retribuição, a Volkswagen produzirá o Ford Tourneo Connect, que será produzido ao lado do modelo irmão Volkswagen Caddy na fábrica da VWN em Poznan, Polônia.

A Volkswagen recentemente revelou que intensificará seu programa de corte de custos. Demissões e fechamento de fábricas não estão mais fora da mesa, e o compromisso inicial de segurança de empregos até 2029 foi rescindido. Os funcionários da fábrica da VWN em Hannover também estão preocupados com seu futuro. A fábrica emprega aproximadamente 14.000 pessoas.

Apesar da colaboração da Volkswagen com a Ford na produção do novo Transporter, a empresa não será responsável por sua produção. Em vez disso, o modelo será produzido ao lado do Ford Transit irmão na fábrica da Ford na Turquia.

A nova produção do Transporter faz parte da aliança mais ampla da Volkswagen com a Ford em veículos comerciais leves. Sob essa colaboração, a Volkswagen também produzirá o Ford Tourneo Connect na fábrica em Poznan, Polônia.

