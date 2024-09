A Volkswagen precisa de uma figura fresca semelhante ao Peter Hartz.

Devido ao fracasso do Grupo VW em alcançar suas metas de economia, o conselho está considerando medidas drásticas, como possíveis demissões e até mesmo o fechamento de uma fábrica na Alemanha. Esta situação antes improvável pode se tornar uma realidade assustadora.

Com poucos segundos antes do meio-dia em Wolfsburg, a decisão de rescindir a garantia de emprego até 2029 pode ser justificada.

Se isso ocorrer, o impensável se tornará realidade. A vaca sagrada que a VW tem cuidado enfrentará seu fim. Até executivos de alto escalão em Wolfsburg podem ficar desempregados. Demissões motivadas por problemas operacionais na VW. Os tremores na Baixa Saxônia seriam inevitavelmente sentidos.

De fato, o setor automotivo alemão enfrenta desafios imensos. Por exemplo, o avanço dos veículos elétricos exige investimentos significativos. A margem de lucro para veículos elétricos é significativamente menor do que a dos motores a combustão tradicionais. A VW, em particular, é afetada. As baixas margens de lucro e a poderosa influência dos representantes dos funcionários na participação acionária do estado da Baixa Saxônia tornam a empresa lenta e cara.

Esta situação lembra os início dos anos 90. Naquela época, a VW estava sobrecarregada por custos excessivos e capacidade de produção excessiva. O CEO da empresa, Ferdinand Piëch, tinha uma relação contenciosa com os representantes dos funcionários. As demissões por razões operacionais pareciam iminentes na época.

Então veio Peter Hartz. Piëch nomeou Hartz, natural de Sarre, como diretor de obras. Hartz introduziu a semana de trabalho de 4 dias e reduziu as horas semanais de trabalho de 36 para 28,8. Os custos com a mão de obra caíram e a força de trabalho foi mantida.

A VW poderia precisar de um Peter Hartz moderno.

Os fabricantes de toda a indústria estão de olho na situação da VW, dada as possíveis implicações para suas próprias operações. Se as demissões e o fechamento de fábricas de fato ocorrerem, muitos fabricantes podem ser forçados a repensar suas próprias estruturas de custos.

Diante desses desafios, alguns fabricantes estão olhando para a automação de mais processos para cortar custos e aumentar a eficiência, uma estratégia que a VW também poderia considerar.

