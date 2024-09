A Volkswagen poderá considerar fechar as suas instalações e reduzir a sua mão-de-obra.

O mercado automotivo na Europa enfrenta uma "situação difícil e significativa", segundo o CEO da Volkswagen, Oliver Blume. Em particular, a Alemanha, que serve como centro de produção, viu uma queda na competitividade. Nesse clima difícil, a Volkswagen precisa se adaptar. Do ponto de vista do conselho, as marcas sob a Volkswagen AG precisam de uma reformulação completa. "Até mesmo o fechamento de instalações de produção de veículos e de peças pode ser inevitável na situação atual sem medidas imediatas."

As reduções de empregos planejadas por meio de aposentadorias antecipadas e separações voluntárias não são suficientes para atingir as metas de economia. "Dadas as circunstâncias, a empresa é forçada a retirar a promessa de segurança de emprego que está em vigor desde 1994."

