- A Volkswagen justifica as suas medidas fiscais disciplinárias rigorosas em relação ao seu pessoal.

Funcionários da Volkswagen realizaram protestos verbais contra as medidas de austeridade do conselho de administração em uma reunião na cidade de Wolfsburg, com mais de 16.000 participantes. A gestão, liderada por Daniela Cavallo, chefe do conselho de trabalhadores, defendeu os planos de austeridade, mas Cavallo prometeu forte oposição a fechamentos de plantas, demissões e reduções salariais.

Cavallo culpou o conselho de administração pela crise da Volkswagen, afirmando: "O conselho não está cumprindo seu papel". Ela argumentou que a força de trabalho não deveria ser a principal afetada e incentivou o conselho a cumprir suas obrigações em relação aos sites da Volkswagen.

A gestão manteve sua posição sobre as medidas de austeridade intensificadas, com o diretor financeiro Arno Antlitz afirmando: "Temos um, talvez dois anos para virar as coisas, e precisamos aproveitar ao máximo". Ele explicou que a Volkswagen vinha gastando excessivamente em sua marca principal há algum tempo e que os cortes eram para libertar fundos para novos produtos. O CEO da marca Mark, Thomas Schäfer, acrescentou: "Precisamos de caixa agora para investir pesadamente".

A Volkswagen, maior fabricante de automóveis da Europa, anunciou que intensificaria suas medidas de austeridade para a marca VW devido à situação piorando, e os fechamentos de plantas e demissões na Alemanha não estavam mais fora de questão. O acordo de segurança de empregos com o conselho de trabalhadores, que havia proibido demissões até 2029, seria rescindido. Pela primeira vez em 30 anos, a Volkswagen poderia enfrentar demissões.

A Volkswagen ainda não divulgou detalhes sobre quais sites específicos poderiam ser impactados ou se plantas inteiras seriam fechadas. No entanto, Antlitz sugeriu que estavam faltando vendas de cerca de 500.000 carros, equivalente a duas plantas. Ele atribuiu a fraca demanda por novos carros na Europa ao problema, em vez dos erros da Volkswagen.

Locais fora de Wolfsburg, incluindo aqueles na Saxônia (Zwickau, Chemnitz, Dresden), Baixa Saxônia (Osnabrück, Emden, Braunschweig) e outros sites em Hannover, Salzgitter e Kassel, estão especialmente preocupados. A Volkswagen nunca fechou uma planta na Alemanha, e a única que fechou nos EUA foi a Westmoreland em 1998.

A Volkswagen não revelou quantos empregos poderiam estar em risco. A empresa disse apenas que as medidas de redução de pessoal anteriormente acordadas, como aposentadorias antecipadas e pacotes de demissão, não seriam suficientes. Até 2026, as despesas administrativas com pessoal devem ser reduzidas em 20%. No entanto, a Volkswagen não especificou quantos empregos seriam afetados, dizendo que se tratava da quantidade total, não de posições individuais.

O ex-CEO Herbert Diess havia falado em cortes de 30.000 empregos da marca principal três anos atrás, o que foi criticado de todos os lados. Agora, diz-se que cerca de 20.000 empregos poderiam ser afetados. No total, a Volkswagen tem 120.000 empregados na Alemanha, com mais da metade em Wolfsburg.

Negociações salariais difíceis esperadas

Para evitar esses planos, a sindicato e o conselho de trabalhadores também planejam usar as próximas negociações salariais no outono. Cavallo espera negociações difíceis. Até agora, a Volkswagen tem um acordo salarial empresa-wide acima do padrão da indústria. De acordo com o conselho de trabalhadores, a empresa quer cortar salários ou introduzir várias rodadas zero. O sindicato IG Metall está exigindo um aumento salarial de sete por cento. As negociações devem começar em novembro, com a possibilidade de greves de aviso a partir de dezembro.

O ministro-presidente da Baixa Saxônia, Stephan Weil (SPD), havia anteriormente instado a Volkswagen a evitar o fechamento de locais. O estado da Baixa Saxônia detém 20 por cento dos direitos de voto no grupo Volkswagen. Weil e sua vice Julia Willie Hamburg (Verdes) sentam-se no conselho de supervisão do estado. Juntos com os representantes dos trabalhadores, eles têm a maioria lá, e o estado tem direito de veto para decisões importantes.

