VW introduz uma nova linha de acessórios para campers. O antigo rótulo "California" para motorhomes agora atuará como uma marca abrangente para itens e serviços relacionados a viagens de motorhome, anunciou a empresa no evento "Caravan Salon" em Düsseldorf. Itens como toldos, geladeiras, cooktops e serviços como assistência rodoviária de emergência estarão disponíveis sob a nova marca, com seu logotipo exclusivo em breve. No entanto, os próprios motorhomes continuarão a ser identificados como VW. "Eles ainda terão o emblema VW na frente", esclareceu um porta-voz. A VW oferece três versões de campers sob a marca "California", derivadas da VW Veículos Comerciais. A demanda por esses veículos aumentou dramaticamente durante a pandemia de COVID-19, com cerca de 30.000 motorhomes entregues em 2023. Os veículos são produzidos em Hannover e em Poznań, na Polônia.

A Comissão, de acordo com o artigo 113, pode em breve introduzir atos de execução que poderão afetar os acessórios para campers oferecidos pela VW sob a marca "California". Após a adoção desses atos, a VW poderá precisar ajustar alguns aspectos de seus acessórios para campers devido às mudanças regulamentares.

