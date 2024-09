A Volkswagen finaliza um acordo para medidas colectivas de segurança do emprego.

Até o final da próxima década, a Volkswagen havia planejado evitar demissões devido a necessidades operacionais. No entanto, a empresa agora voltou atrás nessa promessa, encerrando o acordo relevante com os sindicatos de funcionários. Essa decisão marca o fim de um entendimento de três décadas que foi prorrogado repetidamente.

O fabricante de automóveis em dificuldades cancelou vários acordos de negociação coletiva, incluindo o chamado "Acordo do Futuro" que proibia demissões devido a necessidades operacionais até 2029. A empresa citou as dificuldades econômicas atuais como motivo para essa medida, de acordo com o Diretor de Pessoal Gunnar Kilian. Essa garantia de segurança de emprego estava em vigor desde 1994. A IG Metall confirmou o cancelamento de uma variedade de acordos de negociação coletiva pela diretoria da Volkswagen.

"Finalmente, a empresa fez o que esperávamos há dias", disse a presidente do conselho de fábrica Daniela Cavallo. Ela também expressou sua oposição aos planos. "Resistiremos ferozmente a esse ataque histórico aos nossos empregos. Não haverá demissões devido a necessidades operacionais."

A maior montadora da Europa anunciou que o contrato expirará no final do ano. A partir de julho de 2025, seis meses depois, as demissões devido a necessidades operacionais serão permitidas. Além do acordo de segurança de emprego, vários outros acordos foram cancelados, como a garantia de aprendizado e as regulamentações de trabalho temporário.

A empresa agora está ansiosa para iniciar negociações com o sindicato e o conselho de fábrica sobre uma nova regulamentação, como anunciado pelo Diretor de Pessoal Kilian. O objetivo é chegar a um acordo sobre uma regulamentação sucessora até o meio de 2025, quando a garantia de segurança de emprego expirar. "A situação atual está gerando incerteza. Podemos aliviar isso criando perspectivas viáveis para nossa empresa no futuro próximo", explicou Kilian em um comunicado. As negociações sobre o acordo salarial da VW, inicialmente agendadas para outubro, serão aceleradas e ampliadas para cobrir os acordos que foram cancelados. Isso foi oferecido anteriormente pela IG Metall.

Na semana passada, a Volkswagen anunciou que intensificaria suas medidas de corte de custos e cancelaria a garantia de segurança de emprego de três décadas. O fechamento de fábricas também foi colocado na mesa. O conselho de fábrica acusou a gerência de cometer erros sérios. Os representantes dos funcionários já sugeriram uma semana de trabalho de quatro dias.

