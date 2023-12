A vitória no Open de Madrid é "a melhor semana da minha vida", diz Carlos Alcaraz, tenista de 19 anos

O espanhol de 19 anos tornou-se a maior promessa do ténis após dois títulos de Masters 1000 nos últimos meses, o mais recente dos quais em Madrid, no domingo.

Alcaraz derrotou o atual campeão Alexander Zverev por 6-3 6-1 na final do Open de Madrid, completando um torneio enfático depois de já ter derrotado Rafael Nadal e Novak Djokovic nas rondas anteriores.

Este é o quarto título do jovem espanhol no ano - incluindo a vitória no Open de Miami em abril - e ele está pronto para subir para o número 6 da carreira no ranking mundial.

Depois de ter vencido o torneio de terra batida a poucas semanas do segundo Grand Slam do ano - o Open de França em Roland Garros - o nome de Alcaraz está entre os favoritos para disputar o título.

Em declarações à CNN Sport, depois de ter jogado "a melhor semana da minha vida" e de ter jogado "um ténis inacreditável", Alcaraz não exclui a possibilidade de conquistar o seu primeiro Grand Slam dentro de algumas semanas.

"Eu diria que sou um dos jogadores favoritos para ganhar Roland Garros com as estatísticas e tudo mais, mas sei que vai ser muito, muito difícil ganhar Roland Garros", disse Alcaraz a Don Riddell, da CNN.

"Há muitos grandes jogadores - Rafa, Djokovic - os melhores jogadores do mundo vão jogar lá. Mas acho que estou pronto para fazer bons resultados em Roland Garros e estou pronto para ganhar Roland Garros."

Favorito em casa

No ano passado, Alcaraz ocupava o 120º lugar do ranking mundial e perdeu para Nadal na segunda ronda do Open de Madrid.

Mas, passados 12 meses, derrotou dois dos maiores jogadores que o ténis já viu, estabelecendo-se como uma força a ter em conta.

Ao derrotar Nadal, Djokovic e Zverev, Alcaraz tornou-se o primeiro jogador desde David Nalbandian em 2007 a derrotar três jogadores do top 4 num único evento Masters 1000.

Dada a sua rápida ascensão e natureza aparentemente imperturbável, parece que os nervos não são um problema para Alcaraz. No entanto, ele diz que não é esse o caso.

"Tenho nervos, mas estou a tentar gerir os nervos melhor do que o outro e a tentar que o adversário não veja que estou nervoso", explica. "Mas acreditem em mim, tenho nervos, muitos nervos."

Apoiado pelo público da casa na final de domingo, Alcaraz foi dominador contra Zverev, voando pelo court enquanto desmente a sua idade e experiência num grande palco.

Como alguém que costumava assistir ao torneio quando era miúdo, o Open de Madrid teve um significado ainda maior para Alcaraz.

E os êxitos alcançados nos últimos meses ainda não estão consolidados para a jovem estrela.

"Quero dizer, foi tudo muito rápido, dois títulos de Masters 1000 - um em campo duro e outro em terra batida", disse.

"Por isso, se no início da época alguém me dissesse que eu ia conseguir estes torneios - Barcelona também - eu não acreditava, não acreditava nele. Para mim, não sei o que dizer sobre um mês inacreditável para mim."

E a pressão de ser o maior nome do ténis neste momento não está a assustar Alcaraz.

"É bom que todos falem de nós e assistam aos nossos jogos. Para mim, é muito bom. Mas dá-me muita força jogar nos melhores estádios contra os melhores jogadores do mundo. Por isso, para mim, é muito fixe".

'Uma desgraça absoluta'

Apesar de ter sido derrotado na final, Zverev, número 3 do mundo, não poupou elogios a Alcaraz.

O alemão chamou ao espanhol o "melhor jogador do mundo" depois de o ter regado com champanhe durante a cerimónia de entrega do troféu.

No entanto, Zverev criticou o ATP Tour pela programação de jogos noturnos durante o Open de Madrid, dizendo que, embora não quisesse "tirar nada" a Alacaraz, este teria tido um melhor desempenho se os jogadores tivessem tido mais tempo para descansar.

"O trabalho da ATP foi uma desgraça absoluta esta semana", disse Zverev. "Jogar uma final contra Carlos Alcaraz, que para mim é o melhor jogador do mundo neste momento, num evento Masters 1000... é difícil. Hoje não tive coordenação. Não tive coordenação no meu serviço, não tive coordenação nos meus golpes de terra. Falhei dois overheads que eram super fáceis porque vejo a bola e tudo se move nos meus olhos.

"Estava sempre um pouco atrasado. O meu primeiro passo não foi muito rápido. Se estamos a jogar contra os melhores jogadores do mundo, temos de estar no nosso melhor. Caso contrário, não há hipótese. Hoje, não tive qualquer hipótese".

E continuou: "Acho que todos nós já ficámos acordados até tarde, todos nós talvez tenhamos festejado algumas vezes, mas se ficarmos acordados até às 4 da manhã, no dia seguinte estamos mortos. Eu joguei no dia seguinte. Se o fizermos de novo, no dia seguinte, até às 5 da manhã, teremos dificuldade em estar acordados.

"Não quero tirar nada (de Carlos)", disse Zverev. "Sinto-me triste pela final que jogámos, porque podia ter sido um jogo muito bom. Poderia ter sido um grande jogo.

"Isto retira o desporto do ténis. Toda a gente queria ver um grande combate. Toda a gente queria ver ténis de alto nível. Mas eu também sou humano. Não sou um robot. Não posso. Simplesmente não consigo estar ao meu nível quando isto acontece todas as noites".

