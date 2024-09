A visão geral das notícias do dia: os requerentes de asilo empregam estratégias diferentes, evitando a educação de IA e recorrendo a armas históricas de conflito

👋 Bem-vindo ao 5 Things Evening! O outono chegou oficialmente, marcando o início da temporada de vírus nos Estados Unidos. O governo tem como objetivo distribuir mais testes Covid-19 caseiros gratuitamente até o final de setembro, com cada casa podendo solicitar quatro kits de teste.

Aqui está o que você pode ter perdido enquanto estava ocupado:

5 coisas

1️⃣ Laço comum: Um jogo de futebol casual evoluiu para um clube estruturado, proporcionando um sistema de apoio crítico para solicitantes de asilo em Nova York. "Somos como uma família", compartilhou um membro. "Há respeito, amor e compreensão entre nós." Conheça o Newcomers Football Club.

2️⃣ Dados pessoais: As plataformas de mídia social estão utilizando conteúdo gerado pelo usuário para fortalecer seus sistemas de IA - desde selfies do Snapchat até currículos do LinkedIn. As empresas argumentam que esses dados são valiosos para treinamento de IA devido à sua natureza atual e conversacional. Saiba como limitar o compartilhamento de dados.

3️⃣ Groundhog Day: Durante as eleições presidenciais de 1992, um famoso personagem de televisão desencadeou um debate nacional sobre "valores familiares". Avançando para 2024, estamos testemunhando uma semelhança dessa situação na atual campanha.

4️⃣ Relíquias de guerra: Pesquisadores estão empregando milhares de ossos e centenas de armas para reconstruir os eventos no campo de batalha mais antigo da Europa, que data de 3.250 anos. Os achados incluem espadas, porretes de madeira e pontas de flecha - algumas ainda alojadas nos restos dos combatentes caídos.

5️⃣ Inversão de papéis: Ted Purdom não gostava de línguas e fracassou em espanhol no ensino médio. No entanto, ele acabou estudando na Espanha e agora possui um centro de aprendizado de línguas próprio.

Assista a isso

🐃 Fuga de bovinos: Por várias horas, oito touros conseguiram evitar a captura após escapar de um rodeio em Massachusetts. Eles foram eventualmente contidos.

Principais manchetes

• Custo alto: Cerca de 300 pessoas perderam a vida nos recentes ataques israelenses contra o Hezbollah no Líbano• Um suspeito de uma suposta tentativa de assassinato contra Trump deixou um plano detalhado, de acordo com os promotores• Melania Trump foi remunerada por participar de um evento político, mas a fonte do pagamento substancial permanece incerta

Confira isso

🐧 Bebê gigante: Apesar de sua tenra idade de 9 meses, Pesto, um pinguim-rei, já é maior do que seus guardiões adultos. Seus cuidadores em um aquário australiano o chamam carinhosamente de "máquina fedida, emplumada e cambaleante".

3%

🚓 Cientistas estimam que a criminalidade violenta diminuiu em aproximadamente 3% nos EUA no ano passado, incluindo uma queda drástica nos homicídios, com base em estatísticas recentes do FBI.

O que está em alta

🧑‍⚖️ Batalha legal: Cards Against Humanity entrou com uma ação contra a SpaceX, alegando que as atividades da SpaceX em sua terra no Texas constituem invasão de propriedade. Os criadores do popular jogo de cartas buscam $15 milhões em danos.

Quiz time

☀️ Qual país abriga o deserto mais antigo do planeta?A. EgitoB. NamíbiaC. ArgéliaD. Líbia⬇️ Descubra a resposta abaixo.

Seu bem-estar

🦠 Preocupações com a saúde: Uma infecção que costumava ser comum e pode resultar em paralisia está experimentando um ressurgimento, afetando desproporcionalmente crianças. Aqui está o que os pais devem saber.

Boas vibrações

😎 Gostamos de terminar as coisas em alta nota: Oito novos emojis estão a caminho do seu smartphone, incluindo um que mostra uma cara exausta com olhos inchados. Saiba mais.

Resposta do quiz:

B. A Namíbia é casa de Sossusvlei no Parque Nacional Namib-Naukluft, que é considerado o deserto mais antigo do mundo, com uma idade aproximada de 80 milhões de anos.📧 Assine todas as newsletters da CNN.

