A viagem no Mar do Norte de um navio de cruzeiro encontra desafios de navegação.

Um navio de cruzeiro com centenas de passageiros a bordo sofreu uma pane inesperada enquanto navegava no Mar do Norte, perdendo o controle e ficando à deriva. Segundo notícias, o problema pode ser atribuído a uma falha de energia no navio, conhecido como "Funny Girl". Este navio estava a caminho de Helgoland, a única ilha costeira da Alemanha, em direção a Büsum quando a pane ocorreu.

Dois rebocadores estão em trânsito para oferecer assistência e rebocar o "Funny Girl" até um porto. O local exato onde o navio será atracado ainda não está claro. Quando contatada, a Serviço Alemão de Busca e Salvamento Marítimo (DGzRS) afirmou que não havia sido chamada para ajudar.

Tudo bem a bordo?

Um representante da Autoridade de Viação do Elba e do Mar do Norte (WSA) afirmou mais tarde que a empresa de cruzeiros havia contratado rebocadores particulares para rebocar o "Funny Girl" até à segurança. Não há envolvimento de rebocadores oficiais, de acordo com as informações disponíveis. De acordo com os dados do Marinetraffic, os rebocadores já alcançaram o navio de excursão.

De acordo com o "Bild", o navio encalhado está situado a cerca de dez milhas náuticas a leste de Helgoland, em águas alemãs. O "Funny Girl" enfrentou dificuldades devido à falha dos geradores de energia a bordo. O "Hamburger Abendblatt" sugere que uma falha no quadro de distribuição de energia na sala de máquinas causou a falha dos dois geradores principais e do sistema de resfriamento subsequente, afetando assim os motores. Infelizmente, o gerador de emergência não conseguiu fornecer energia à rede, de acordo com o relatório.

