A viagem introdutória de Dethlef para veículos de tração nas quatro rodas com Globebus Performance 4x4

Empresas modernas como Dethleffs reconhecem as tendências atuais no mundo do caravanismo. Como resultado, na Caravan Salon em Düsseldorf (até 8 de setembro), eles estão apresentando seu primeiro motorhome com tração nas quatro rodas. O Globebus Performance 4x4, derivado do VW Crafter, será inicialmente apresentado como um estudo relacionado à série, com sua produção começando em breve, começando com uma "Primeira Edição" luxuosamente equipada, com preço de 120.000 euros, disponível para compra nas galerias da exposição.

Ao contrário de alguns concorrentes, Dethleffs, que faz parte do Grupo Erwin Hymer, não optou pelo Mercedes Sprinter como veículo base, mas escolheu o VW Crafter, especificamente sua variante 4x4, demonstrando sua conformidade com as tendências da indústria.

Capacidades off-road, sem ser um veículo de expedição

O modelo todo-terreno da Dethleffs, cinza e distintamente marcado, possui alguns atributos off-road, como pneus todo-terreno de 18 polegadas em rodas pretas opacas, barra de luz LED, para-choques, toldo, escada e grade também em preto opaco. No entanto, a empresa da região de Allgäu se abstém de classificá-lo como um modelo de expedição ou um hardcore off-roader. Independentemente de ser caminho de campo, aproximações de praias de areia, cascalho ou encostas geladas, o 4x4 Globebus pode acessar facilmente locais remotos.

Para estadias prolongadas em acampamentos pitorescos e remotos, Dethleffs priorizou a autossuficiência. O Globebus inclui um aquecedor a diesel, e sua geladeira elétrica de 131 litros, com compressor, tira energia de uma bateria de lítio de 6 pacotes com capacidade de carga de 263 Ah. A única appliance a gás é o fogão de duas bocas, que requer um pequeno tanque de gás de 2,8 kg sob o armário da cozinha, eliminando a necessidade de barris de gás volumosos e maximizando o espaço de armazenamento.

Um banheiro seco ambiental Clesana C1 e um sistema de filtro de água também reforçam a independência na estrada. Ambos serão oferecidos como opcionais na versão da série. O layout interno segue um layout padrão, com uma área de lounge para quatro pessoas na frente, banheiro e cozinha no centro do veículo e camas individuais nos fundos. A garagem abaixo é revestida com chapa de alumínio corrugada e pode carregar até 350 kg.

Ágil e manobrável devido ao seu entre-eixos curto

O entre-eixos compacto do Crafter permite que o semi-integrado de 6,85 metros de comprimento e 2,20 metros de largura com tração nas quatro rodas mantenha uma agilidade e manobrabilidade razoáveis. No entanto, a extensão do sobrepeso traseiro requer cautela ao manobrar. O potente motor diesel de 120 kW/163 PS é padrão na Primeira Edição, acoplado a uma transmissão automática de 8 velocidades, travamento diferencial e uma elevação de 5 centímetros. O eixo dianteiro foi reforçado e a suspensão pneumática no eixo traseiro melhora o conforto de direção.

Considerando o peso do veículo com tração nas quatro rodas, o peso bruto permitido do motorhome é de 3,88 toneladas. Ainda não foi confirmado se uma versão com tração nas rodas traseiras será introduzida no futuro, possivelmente na classe de 3,5 toneladas.

A decisão da Dethleffs de usar um VW Crafter 4x4 como veículo base para seu novo motorhome com tração nas quatro rodas está em linha com as tendências da indústria, demonstrando seu compromisso com veículos que atendem às necessidades atuais do caravanismo.

O tamanho compacto e a manobrabilidade ágil do Globebus Performance 4x4, graças a seu entre-eixos curto, o tornam uma opção atraente para aqueles que procuram aventura sem sacrificar a facilidade de movimento em veículos motorizados.

