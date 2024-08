- A viagem de Trump ao Cemitério Nacional provoca uma disputa e um anúncio controverso

Uma recente visita do ex-presidente dos EUA Donald Trump ao Cemitério Nacional de Arlington reacendeu discussões sobre seu respeito pelos veteranos. Trump prestou homenagem a soldados americanos que morreram três anos atrás devido a um atentado suicida no Afeganistão. No entanto, uma disputa entre a comitiva de Trump e a equipe do cemitério durante sua visita levou a acusações de que ele estava explorando a visita para fins políticos. A campanha de Trump negou essas alegações.

De acordo com a estação de notícias americana NPR, dois membros da equipe de Trump desrespeitaram e empurraram fisicamente um funcionário do cemitério que tentava impedir filmagens e fotografias em uma área específica.

Queixa contra a equipe de Trump

O Cemitério Nacional de Arlington confirmou a nós que ocorreu um incidente e um protesto foi apresentado. Para preservar a confidencialidade da pessoa envolvida, não haverá divulgação de informações adicionais no momento. O cemitério enfatizou que atividades políticas são proibidas em suas instalações de acordo com a lei.

Um representante de Trump falou no plataforma X, afirmando que um fotógrafo tinha permissão. Em uma declaração à NPR, esse indivíduo alegou ainda que o funcionário do cemitério pode estar sofrendo de problemas de saúde mental e bloqueou os membros da equipe de Trump.

Donald Trump rejeita acusações

A campanha de Trump também lançou uma declaração na plataforma X em nome das famílias dos soldados que perderam a vida no Afeganistão, expressando gratidão a Trump pela visita. Eles haviam concordado com a presença de um fotógrafo, e Trump e sua equipe haviam demonstrado o maior respeito.

Mais tarde, Trump compartilhou um clipe de vídeo da visita nas redes sociais, repetindo suas críticas à retirada do Afeganistão sob a administração do presidente democrata Joe Biden. Uma organização de veteranos progressistas afiliada aos democratas criticou vigorosamente isso, afirmando que Trump só demonstra preocupação com os soldados falecidos quando isso serve aos seus próprios interesses. Houve também críticas de outras fontes.

Trump tem uma história de fazer comentários depreciativos sobre soldados e veteranos. Há apenas alguns dias, ele fez uma piada em um evento alegando que a maior honra civil do país era superior à maior honra militar - porque os recipients estavam "ou em extremamente má saúde devido a vários ferimentos a bala, ou estavam mortos".

O Cemitério Nacional de Arlington, onde ocorreu o incidente, é um lugar que proíbe estritamente atividades políticas em suas instalações, como afirmado por seus oficiais. A visita de Trump a Arlington, apesar da controvérsia, foi apreciada pelas famílias dos soldados que perderam a vida no Afeganistão, como mencionado na declaração da campanha.

