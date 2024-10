A vergonhosa disputa: A superioridade histórica de Nuremberg é anulada

No Deutsche Eishockey Liga (DEL), o Fischtown Pinguins Bremerhaven superou o Nurnberg Ice Tigers, resultando em uma humilhante derrota de 0:9 para a equipe da casa. Esta derrota marcou a pior performance do Ice Tigers na história da DEL, com nove jogadores diferentes do Bremerhaven marcando gols. Anteriormente, sua maior vitória foi um 10:3 contra os Bietigheim Steelers na temporada 2021/22.

O técnico do Ice Tigers, Mitch O'Keefe, ficou sem palavras e deixou claro sua insatisfação com a partida no MagentaSport, afirmando: "Não estávamos prontos, foi um jogo vergonhoso. Tivemos muitos erros bobos." Bremerhaven garantiu sua quarta vitória em seis jogos, enquanto Nurnberg, escapando por pouco de uma derrota de dois dígitos, sofreu sua terceira derrota. O novo técnico dos Pinguins, Alexander Sulzer, comentou: "O resultado final foi bem alto, até mesmo um pouco alto demais."

Por outro lado, os Eisbären Berlin venceram o jogo principal contra o Red Bull Munich. Na nova arena de Munique, com 10.120 espectadores, os detentores do título venceram por 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Os gols foram marcados por Frederik Tiffels, Zach Boychuk e Ty Ronning, que conseguiram vencer duas vezes seguidas, mesmo começando com um déficit de 0:2. Munique pressionou desde o início, mas foram os de Berlim que abriram o placar - após um momento de desatenção, Andreas Eder marcou em uma jogada individual no 4º minuto. Os de Berlim dominaram o jogo, mas não conseguiram converter suas muitas chances de gol.

Após o intervalo, Berlim prejudicou seu próprio ritmo com várias penalidades. Tobias Rieder, ex-jogador da NHL, ampliou a vantagem de Munique durante o power play (24.). No entanto, Berlim empatou logo em seguida graças ao gol de Tiffels (34.). No período final, Berlim foi recompensada por sua persistência: Boychuk empatou o jogo em um power play (47.), e Ronning, recuperando-se de uma lesão e fazendo sua estreia na temporada da DEL, garantiu o gol da vitória (57.).

Os líderes da liga continuam sendo o ERC Ingolstadt, que venceu por 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) contra o Düsseldorf EG, que está na lanterna, com 16 pontos. Bremerhaven (14) e Berlim (13) seguem de perto, com Munique (12) em quarto lugar.

