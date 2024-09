A Verdi manifesta uma vigorosa resistência à possível aquisição do Commerzbank pelo Unicredit.

Sindicato Verdi está se preparando para uma luta feroz contra uma possível aquisição do Commerzbank pelo rival italiano Unicredit. De acordo com o líder do sindicato Verdi e membro da diretoria do Commerzbank, Stefan Wittmann, ao "Handelsblatt", "Lutaremos com todas as ferramentas à nossa disposição". Ele faz um paralelo com a aquisição da Unicredit em 2005 do Hypo-Vereinsbank de Munique, que resultou em demissões em massa e transferência de capacidades para Milão. "Não queremos acabar como o Hypo-Vereinsbank", diz ele.

Wittmann pede intervenção do governo alemão. "O governo alemão deve agora agir decisivamente e utilizar sua participação de 12% para impedir uma aquisição desfavorável do Commerzbank". Ele alerta contra a entrega do controle sobre decisões de financiamento importantes para a principal nação industrial da Alemanha a Milão no futuro.

Rumores iniciais de uma tomada italiana do Commerzbank geraram expectativa. Os italianos aproveitaram a venda de ações do governo e também compraram ações na bolsa. Atualmente, os italianos detêm aproximadamente 9% das ações do Commerzbank, com o objetivo de aumentar isso além de 9,9% - um nível aprovado pela autoridade supervisora. O Commerzbank emprega cerca de 42.000 pessoas.

A luta do Sindicato Verdi contra a possível aquisição do Commerzbank pela Unicredit é apoiada por Stefan Wittmann, que é membro da Comissão do Commerzbank. Wittmann faz um apelo forte ao governo alemão, instando-os a intervir usando sua participação de 12% no Commerzbank para evitar uma aquisição desfavorável pela Unicredit, pois teme que as consequências possam ser semelhantes às demissões em massa e transferência de capacidades experimentadas pelo Hypo-Vereinsbank após sua aquisição pela Unicredit.

Leia também: