A variante JN.1 da Covid-19 é atualmente a principal causa de infecções nos EUA. Eis o que precisa de saber

A partir de sexta-feira, as estimativas dos dados do CDC indicam que a variante que se espalha rapidamente está agora a causar quase metade das infecções em todo o país, quando há poucos dias se estimava que a JN.1 causava apenas cerca de 20% das infecções.

O JN.1 representa quase 57% dos novos casos de Covid-19 no Nordeste, de acordo com os novos dados do CDC. No início desta semana, a variante já era dominante na região - causando cerca de um terço das novas infecções na altura.

A nível mundial, a JN.1 continua a ser registada em vários países e a sua prevalência tem vindo a aumentar rapidamente. No início desta semana, a Organização Mundial de Saúde classificou a JN.1 como uma "variante de interesse" e avaliou que o risco para a saúde pública colocado pela JN.1 é atualmente baixo a nível global.

De acordo com a OMS, a imunidade vacinal deverá manter-se "reactiva" à JN.1 - uma descendente da variante BA.2.86 -, pelo que a propagação desta variante não deverá causar grandes tensões nos sistemas de saúde pública.

Fonte: edition.cnn.com