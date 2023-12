A USWNT qualifica-se para o Campeonato do Mundo Feminino da FIFA de 2023

Três anos depois, no dia 7 de julho de 2022, os EUA deram o primeiro passo para defender o título ao garantir uma vaga na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023, na Austrália e na Nova Zelândia.

A vitória por 5 a 0 sobre a Jamaica no Campeonato Mundial da Concaf na quinta-feira, combinada com a vitória do Haiti por 3 a 0 sobre o México no segundo jogo do dia, garantiu a classificação da USWNT.

As duas primeiras equipas de cada grupo neste torneio qualificam-se para o Campeonato do Mundo e os EUA garantiram que vão terminar num desses lugares.

Atualmente, o país está no topo do grupo, à frente de Haiti, Jamaica e México, após duas vitórias nos dois primeiros jogos.

Força dominante

Desde a primeira edição da Copa do Mundo Feminina da FIFA, em 1991, os Estados Unidos venceram quatro torneios, ficaram em segundo lugar em um e em terceiro em três, provando constantemente que são a melhor seleção do mundo.

Além das estrelas consagradas, como Alex Morgan e Megan Rapinoe - que estava recebendo a Medalha da Liberdade e não pôde ser convocada -, a última geração da USWNT conta com muitas jogadoras jovens.

Contra a Jamaica, Sophia Smith, de 21 anos, abriu o placar com dois gols nos oito minutos iniciais, enquanto Trinity Rodman, de 20 anos, completou a goleada com o quinto gol da equipe, tornando-se a mais jovem artilheira da USWNT em uma Copa do Mundo ou nas eliminatórias olímpicas desde 2008.

"Obviamente, sendo uma jogadora jovem nesta equipa, pode ser um pouco intimidante, mas acho que encontrei a minha confiança e senti que posso ser eu mesma em campo", disse Smith, segundo a ESPN.

"É isso que tenho feito e a minha equipa tem-me apoiado muito."

O vencedor do Campeonato da Concacaf W se qualificará automaticamente para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, onde a USWNT espera ganhar o ouro depois de se contentar com o bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

"2023 é um sonho! Nós também queremos 2024, por isso temos muito trabalho a fazer nos próximos jogos. A seguir: EUA vs MEX 11 de julho", escreveu Morgan no Twitter após o jogo.

O segundo e o terceiro colocados do Campeonato Mundial da Concacaf disputarão no próximo ano a última vaga olímpica da região.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com