A US Soccer anuncia uma investigação ao treinador da equipa masculina, Gregg Berhalter, que faz uma declaração sobre o incidente de violência doméstica de 1991

Embora a US Soccer não tenha fornecido detalhes sobre o incidente, Berhalter emitiu uma longa declaração no Twitter na terça-feira descrevendo o momento em 1991, quando ele diz que chutou sua esposa Rosalind, que era sua namorada na época, durante uma discussão. A declaração é assinada por Berhalter e sua esposa.

"Não há desculpas para as minhas acções naquela noite", disse ele na declaração, acrescentando que foi um "momento vergonhoso" que ele "lamenta até hoje", e Rosalind acabou por perdoá-lo.

O treinador de futebol, que liderou os EUA no Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar, disse que alguém contactou a US Soccer durante o Campeonato do Mundo "dizendo que tinha informações sobre mim que me iriam 'derrubar'".

A US Soccer disse que contratou imediatamente uma empresa externa para conduzir uma investigação independente.

Berhalter disse que ele e sua esposa cooperaram com a investigação em curso. A US Soccer também disse que apreciou o fato de o casal "ter se apresentado para falar abertamente sobre esse incidente".

A declaração da US Soccer também disse que, durante a investigação, a organização tomou conhecimento de outros possíveis comportamentos inadequados de fora da US Soccer.

"Através deste processo, a U.S. Soccer tomou conhecimento de um potencial comportamento inapropriado em relação a vários membros da nossa equipa por indivíduos fora da nossa organização. Levamos esse comportamento a sério e expandimos a nossa investigação para incluir essas alegações", disse a US Soccer.

A organização acrescentou que lançou uma "revisão técnica" completa do Programa da Seleção Nacional Masculina no mês passado, para além da investigação, e disse que vai anunciar quem vai dirigir o campo de janeiro do programa nos próximos dias.

O futuro de Berhalter na US Soccer continua incerto. Ele foi nomeado para o cargo em dezembro de 2018.

A declaração do treinador conclui: "Embora preferíssemos não falar sobre algo tão pessoal de há tanto tempo em um fórum público, estamos abraçando esta oportunidade de compartilhar o que nos moldou e o quanto crescemos e aprendemos com isso nos últimos 31 anos.

Elizabeth Wolfe, da CNN, contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com