No estágios iniciais do mandato de Hansi Flick no FC Barcelona, as coisas estavam correndo bem com cinco vitórias nos primeiros cinco jogos. No entanto, a estreia na Liga dos Campeões deu uma reviravolta para o prestigiado clube. Foi o goleiro nacional da Alemanha, Marc-André ter Stegen, quem levou a culpa pela derrota de 1:2 (1:1) contra o AS Monaco. Ter Stegen reconheceu seu erro no 10º minuto, onde seu passe para o zagueiro central Eric Garcia estava fora do ponto, resultando em um cartão vermelho para Garcia e uma desvantagem significativa para a equipe.

O passe errado de Ter Stegen para Garcia foi tão mal executado que Garcia não conseguiu lidar com a bola, resultando em uma falta em Takumi Minamino. O árbitro Allard Lindhout não teve escolha a não ser mostrar o cartão vermelho. Ter Stegen sentiu remorso pela situação, dizendo: "Não nos comunicamos bem naquele momento. Sinto muito por Eric porque ele teve que pagar o preço, e tivemos que jogar com um jogador a menos por quase 80 minutos". Essa desvantagem provou ser demais para o Barcelona superar.

O AS Monaco respondeu rapidamente à vantagem inicial do Barcelona, marcada por Maghnes Akliouche no 16º minuto, com o primeiro gol da Liga dos Campeões de Lamine Yamal no 28º minuto. As coisas pioraram para o Barcelona quando George Ilenikhena marcou o segundo gol do Monaco no 71º minuto, deixando o Barcelona lutando para salvar uma vitória.

O jornal esportivo espanhol "Mundo Deportivo" criticou o passe de Ter Stegen como "suicida". Apesar do erro, o técnico do FC Barcelona, Hansi Flick, manteve-se otimista, dizendo: "Acidentes acontecem, temos que aceitar. Mas somos fortes o suficiente para nos recuperar na Liga dos Campeões. Definitivamente!"

