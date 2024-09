A Universidade do Sul do Alabama registra a maior contagem de pontos por uma equipe FBS desde 1991, superando a Northwestern State com uma pontuação decisiva de 87-10.

Incrívelmente, os Jaguars conseguiram realizar essa proeza em apenas 51 minutos, com os dois treinadores concordando em encurtar o quarto tempo para um cronômetro em execução de seis minutos.

South Alabama estabeleceu um novo recorde para a maior pontuação de uma equipe FBS em um único jogo desde que Fresno State derrotou New Mexico por 94-17 em outubro de 1991. Isso também foi um novo recorde para South Alabama, assim como para a Conferência USA.

Os Jaguars dominaram completamente o jogo corrido, acumulando 363 jardas no chão e marcando seis touchdowns de quatro diferentes jogadores. Fluff Bothwell e Kentrell Bullock ambos ultrapassaram 100 jardas correndo e marcaram dois touchdowns cada um.

Os Demônios tiveram uma noite difícil, com os Jaguars marcando em todas, menos em duas de suas posses. Uma tentativa de field goal perdida de 50 jardas ocorreu no segundo quarto, enquanto a outra foi quando os Jaguars escolheram se ajoelhar com a bola, já que já haviam estabelecido uma vantagem significativa de 87-10.

Com derrotas para North Texas e Ohio em seus primeiros dois jogos, Major Applewhite finalmente garantiu sua primeira vitória como treinador principal. Embora possa ter esperado uma vitória, é pouco provável que tenha antecipado que seria por uma margem tão grande.

"Estou orgulhoso da maneira como nossos caras jogaram, da maneira como eles responderam depois de uma derrota", disse ele após o jogo, de acordo com AL.com. "Em uma semana curta, a equipe técnica fez um trabalho excepcional. As pessoas dizem isso muito, mas eles fizeram."

Gio Lopez, o quarterback dos Jaguars, teve um papel fundamental em seu sucesso em seu retorno de uma lesão, completando 15 de 19 passes para quatro touchdowns e 257 jardas nos dois e meio quartos que passou em campo.

"Foi ótimo", disse Lopez, segundo AL.com. "Foi difícil na semana passada só assistindo... Foi divertido só de estar de volta."

South Alabama começou o jogo com força, marcando dois touchdowns apesar de ter executado apenas uma jogada ofensiva em mais de quatro minutos. Jamaal Pritchett retornou um pont de 62 jardas para um touchdown, enquanto Lopez encontrou Jeremiah Webb na endzone.

As equipes trocaram pontos no primeiro quarto, terminando em 24-10, mas a supremacia de South Alabama ficou aparente no segundo quarto. Quatro touchdowns a mais estenderam sua vantagem para um impressionante 52-10 no intervalo.

O terceiro quarto viu outros quatro touchdowns sem contestação, com os Jaguars continuando seu ataque ofensivo. Apesar de terem concordado em encurtar o quarto tempo para seis minutos, os dois treinadores permitiram que os Jaguars tivessem mais uma oportunidade de marcar, garantindo uma corrida de touchdown de quatro jardas de Jarvis Durr.

A vitória em tão pouco tempo foi um testemunho do excepcional desempenho esportivo dos Jaguars durante o jogo. Seu domínio no jogo corrido e a pontuação de vários jogadores contribuíram significativamente para sua impressionante conquista esportiva.

