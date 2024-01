A Universidade de Gonzaga suspende os bilhetes para a época do famoso John Stockton por este ter desafiado o mandato da máscara Covid-19

O antigo base do Utah Jazz confirmou que a escola suspendeu os seus bilhetes numa entrevista no sábado.

"Basicamente, o que se passou foi que me pediram para usar uma máscara nos jogos e, sendo uma figura pública, alguém um pouco mais visível, eu sobressaía um pouco no meio da multidão", disse Stockton. "E, por isso, receberam queixas e sentiram que, independentemente dos superiores hierárquicos - que não foram discutidos, mas que, independentemente dos superiores hierárquicos -, teriam de me pedir para usar uma máscara ou suspender os meus bilhetes."

Stockton disse ao Spokesman-Review que ele e a escola "estavam em discussões sobre várias coisas do COVID há alguns anos".

A CNN entrou em contato com Stockton para comentar.

Stockton tem falado sobre seus sentimentos contra as vacinas Covid-19, bloqueios e mandatos de máscara, de acordo com o Spokesman-Review. Ele já havia expressado suas opiniões no documentário "COVID and the Vaccine: Truth, Lies and Misconceptions Revealed", que inclui comentários de médicos conhecidos por espalharem desinformação.

Na entrevista do documentário, Stockton parece sugerir que mais de 100 atletas profissionais morreram devido à vacinação, mas não há provas que sustentem tal afirmação.

"Penso que está muito bem registado, há 150, creio eu, mais de 100 atletas profissionais mortos - atletas profissionais - no auge da sua vida, que caíram mortos por terem sido vacinados, mesmo no campo, mesmo no campo, mesmo no campo", disse Stockton na entrevista do documentário.

Os eventos adversos graves após uma vacina contra a Covid-19 são raros, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. Os profissionais de saúde são obrigados a notificar mortes após a vacinação, mesmo que não esteja claro se a vacina foi a causa. Essas notificações também são raras, diz o CDC, e todas as mortes notificadas são analisadas para detetar possíveis ligações à vacina.

"Há 20.000 mortes causadas pela vacina que o CDC reconhece a partir do seu (Sistema de Notificação de Eventos Adversos de Vacinas), que reconhecem representar apenas 1% dos casos reais. Portanto, os números reais são provavelmente muito maiores do que isso, mas é o que eles estão dispostos a admitir", disse Stockton numa entrevista alargada ao Spokesman-Review. "Eles fecharam os sistemas de vacinas anteriores por 25 mortes e estamos bem acima de 20.000 novamente que eles admitem. Mais de um milhão de feridos".

Os relatórios no Sistema de Notificação de Eventos Adversos de Vacinas (VAERS) do CDC são voluntários - qualquer pessoa pode enviar um - e um relatório não significa que uma vacina causou o evento adverso que descreve. O CDC refere que as notificações podem ser inexactas, coincidentes ou não verificáveis. O CDC e a Food and Drug Administration dos EUA utilizam o VAERS para procurar padrões que exijam mais investigação.

"A Universidade Gonzaga continua a trabalhar arduamente para implementar e fazer cumprir os protocolos de saúde e segurança exigidos pelo Estado e pela política da Universidade, incluindo o reforço do requisito de máscara interior", afirmou a escola numa declaração no domingo.

"Os participantes nos jogos de basquetebol são obrigados a usar sempre máscaras faciais", continua o comunicado da escola. "Não falaremos sobre acções específicas tomadas com quaisquer indivíduos específicos. Levamos a sério a aplicação dos protocolos de saúde e segurança da COVID-19 e continuaremos a avaliar a melhor forma de mitigar os riscos colocados pela COVID-19 com medidas adequadas. A recente decisão de suspender as concessões no McCarthey Athletic Center é um exemplo desta abordagem. A Universidade Gonzaga dá a máxima prioridade à proteção da saúde e da segurança dos estudantes, dos funcionários e da comunidade".

De acordo com o site da Gonzaga, a prova de vacinação ou um teste Covid-19 negativo feito dentro de 72 horas do evento são necessários para participar de eventos esportivos em casa.

Stockton disse na entrevista ao Spokesman-Review que a sua relação com a escola não está permanentemente fracturada, mas "sugeriu que poderia levar tempo a reparar".

"Acho que isso certamente enfatiza (a relação com Gonzaga). Estou muito ligado à escola", disse Stockton. "Faço parte deste campus desde que tinha provavelmente 5 ou 6 anos de idade. Nasci a uns quarteirões de distância e, desde pequeno, entrava à socapa no ginásio e vendia programas para entrar nos jogos. Por isso, é uma relação tensa, mas não quebrada, e tenho a certeza de que vamos ultrapassar isto, mas não é sem algum conflito".

Stockton foi recrutado em Gonzaga no draft da NBA de 1984 e jogou 19 épocas com os Utah Jazz. Como base, Stockton detém o recorde de assistências numa só época, de acordo com o sítio Web do Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Stockton também fez parte da "Dream Team" masculina dos EUA de 1992, que ganhou o ouro, e voltou a ganhá-lo em 1996.

Jamie Gumbrecht, da CNN Health, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com