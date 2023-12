A Universidade da Geórgia bateu um recorde na NFL com 15 jogadores seleccionados

O recorde foi quebrado na sexta rodada no sábado, com as seleções consecutivas do cornerback Derion Kendrick e do tight end John FitzPatrick nas escolhas 212 e 213, para aumentar o total para 15.

O recorde anterior da escola era de nove jogadores em 2021, informou a Geórgia em um comunicado à imprensa.

Cinco Bulldogs foram levados na primeira rodada, incluindo o extremidade defensiva Travon Walker, que foi selecionado pelo Jacksonville Jaguars primeiro no geral. O tackle defensivo Jordan Davis foi 12 escolhas depois, enquanto o linebacker Quay Walker, o tackle defensivo Devonte Wyatt e o defensive back Lewis Cine completaram os jogadores da primeira rodada da Geórgia.

O recorde anterior foi mantido pela Louisiana State University, que teve 14 jogadores selecionados no Draft da NFL de 2020.

O Draft da NFL de 2022 terminou no sábado, abrangendo três dias de Las Vegas.

Outrora um procedimento silencioso conduzido em uma sala de conferências de hotel, o rascunho cresceu e se tornou o principal evento de entressafra da NFL tanto na TV quanto pessoalmente, proporcionando esperança para os fãs dos alimentadores inferiores da NFL e realizando os sonhos de toda a vida dos melhores jogadores do futebol universitário e suas famílias.

A mudança do sorteio para Las Vegas - dois anos depois de o franchise dos Raiders se ter mudado de Oakland para lá - ilustra ainda mais arápida adesão da NFL às apostasdesportivas. Este ano, o palco principal foi montado no LINQ Promenade, na Vegas Strip, onde o Comissário da NFL, Roger Goodell, anunciou a seleção de cada equipa na primeira ronda.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com