Desordem na instalação de produção de aço - A Union IG Metall defende a governação estatal das operações siderúrgicas da Thyssenkrupp.

Após as saídas de membros do Conselho de Supervisão na Thyssenkrupp Steel, a IG Metall defende uma maior influência do governo na maior produtora de aço da Alemanha.

Após uma reunião em Frankfurt/Main, a primeira presidente da IG Metall, Christiane Benner, sugeriu que os governos federal e estadual deveriam preencher as duas vagas no Conselho de Supervisão deixadas pelos acionistas. Este movimento é crucial para manter uma divisão de tarefas transparente e equilibrada entre a subsidiária de aço e a empresa-mãe, Thyssenkrupp.

IG Metall: Duas vagas são "justificadas"

Dado que o estado investiu 2 bilhões de euros na transformação verde da Thyssenkrupp, este movimento é justificado e lógico. O sindicato enfatizou ainda mais que isso é ainda mais adequado, já que o novo coproprietário, Daniel Krétinsky, também ganhou duas vagas no Conselho de Supervisão após seu investimento relativamente modesto de cerca de três dígitos milhões de euros. O estado está utilizando os 2 bilhões de euros para construir instalações para a produção de aço mais ecológica.

Na semana passada, quatro membros do Conselho de Supervisão anunciaram suas renúncias durante discussões sobre o futuro da divisão de aço devido à falta de confiança entre a gerência da AG e eles mesmos.

Em uma entrevista ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) no sábado, o CEO Miguel López revelou que já existem planos para os dois novos representantes acionistas no Conselho de Supervisão, mas não compartilhou mais detalhes.

