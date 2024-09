- A Union Berlin recrutou o ex-jogador do Hoffenheim, Robert Skov.

1. Union Berlin recruta o ex-ala esquerda do Hoffenheim, Robert Skov, para o seu elenco. Skov estava desempregado desde o final do verão. Ele atuou em 31 partidas pelo Hoffenheim na última temporada, com 14 dessas aparições como titular. Como era de se esperar, o Union Berlin não revelou a duração do contrato.

O diretor esportivo do Union Berlin, Horst Heldt, comentou: "Robert é um jogador talentoso e versátil. Suas habilidades técnicas são raras. Além disso, sua familiaridade com a liga certamente nos beneficiará rapidamente". Skov se juntou ao Hoffenheim em 2019.

Assim como Robin Gosens, que foi transferido para a AC Florença na Itália na última sexta-feira, Skov é um jogador canhoto com uma inclinação atacante. O jogador de 28 anos representou a Dinamarca em 14 partidas internacionais, pela última vez em outubro de 2023.

A nova aquisição do Union Berlin, Robert Skov, tentará fazer diferença na liga de futebol, dada sua experiência e habilidades dentro dela. A competição da liga de futebol certamente desafiará Skov à medida que ele continua a crescer com o Union Berlin.

Leia também: