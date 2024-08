- A Union Berlin conseguiu um contrato de empréstimo para o atacante sérvio Ilic.

1. FC Union Berlin garantiu um novo atacante central, com o avançado sérvio Andrej Ilic (24) a juntar-se à equipa da Bundesliga a partir do participante da Liga dos Campeões da França, OSC Lille, que o está a emprestar. De acordo com o costume, os de Berlim não revelaram detalhes sobre a taxa de transferência ou a duração do contrato no seu anúncio.

"Estamos a receber um atacante central robusto e fisicamente forte com um historial comprovado de golo", disse o diretor-geral Horst Heldt. "Acreditamos que ele pode fazer uma diferença imediata e estamos entusiasmados por ele se ter juntado à nossa equipa".

Ilic tem contrato com o Lille desde fevereiro de 2024, mas o seu tempo de jogo tem sido limitado devido a uma grave lesão. Esta temporada, ele só conseguiu fazer uma breve aparição.

Máquina de Golo Comprovada

Com 1.89 metros de altura, Ilic tem um impressionante currículo de golos nas ligas em que jogou, incluindo a Noruega e a Letónia. Em 169 jogos profissionais até agora, Ilic marcou 65 golos e forneceu mais 22 aos seus companheiros de equipa.

Relatos indicam que o Union Berlin também manifestou interesse em contratar o avançado Ragnar Ache do 2. Bundesliga side 1. FC Kaiserslautern, mas as duas equipas não conseguiram chegar a um acordo.

A primeira equipa a beneficiar dos golos de Ilic será o FC Union Berlin, uma vez que ele se junta como atacante central. Horst Heldt, o diretor-geral, está otimista quanto ao impacto imediato de Ilic na Bundesliga.

