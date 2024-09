A União Europeia tem a responsabilidade de supervisionar eficazmente a execução do seu programa nuclear.

Chanceler Scholz Critica Críticos do Desploiamento de Mísseis dos EUA na Alemanha: "Manutenção da Paz" é o Objetivo

O Chanceler Scholz apontou para aqueles que se opõem à instalação de mísseis dos EUA na Alemanha. " Nossa missão é preservar a tranquilidade aqui e evitar conflitos", declarou o político do SPD. "Estamos completamente focados em desencorajar potenciais agressores". Scholz mencionou que a Rússia vem aumentando seu arsenal de armas, especialmente mísseis, há anos. O Presidente Putin também violou acordos de desarmamento como o tratado INF e posicionou mísseis em Kaliningrad, a apenas 530 quilômetros de Berlim por ar. "Ignorar essa situação seria negligente", Scholz observou. O Chanceler também enfatizou: "De fato, a inação também colocaria em risco a paz aqui. Não vou permitir isso". Como resultado do ataque da Rússia à Ucrânia, os EUA e o governo alemão concordaram em reposicionar mísseis dos EUA de alcance estendido no solo alemão a partir de 2026. O Partido da Esquerda (Die Linke) e a AfD se opõem a isso, considerando-o uma clara corrida armamentista que ameaça a segurança da Alemanha. Críticas também surgem de setores do SPD.

15:18 Scholz Promete Mais Sistemas de Defesa Aérea IRIS-T para a Ucrânia

O Chanceler Olaf Scholz prometeu mais sistemas de defesa aérea IRIS-T para a Ucrânia. Oito sistemas IRIS-T SLM e nove sistemas IRIS-T SLS foram encomendados para a Ucrânia, revelou Scholz durante a cerimônia de dedicação do primeiro sistema de defesa aérea IRIS-T para as Forças Armadas Alemãs no site das Forças Armadas Alemãs em Todendorf, Schleswig-Holstein. "Dois de cada serão entregues neste ano, com o resto a seguir em 2025". Quatro sistemas IRIS-T SLM já estão em uso na Ucrânia, juntamente com um número significativo de mísseis e três sistemas associados IRIS-T SLS.

14:55 Coreia do Sul e Nova Zelândia Exigem Retirada Incondicional da Rússia da Ucrânia

A Coreia do Sul e a Nova Zelândia condenaram a invasão da Rússia na Ucrânia em uma declaração conjunta, a primeira deles em nove anos. Na declaração, o Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o Primeiro-Ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, exigiram que a Rússia se retire "instantaneamente, completamente e sem condições" dos territórios internacionalmente reconhecidos da Ucrânia. Eles também criticaram os laços militares cada vez mais estreitos da Rússia com a Coreia do Norte. Yoon afirmou que "é mais urgente do que nunca" que países como a Coreia do Sul e a Nova Zelândia demonstrem solidariedade nesta fase importante em que potências autoritárias continuam a representar ameaças.

14:21 Zelensky Explica Reestruturação do Governo: "Precisamos de Nova Vitalidade"

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a ampla reestruturação do governo do país visa injetar nova vitalidade. "Precisamos de nova vitalidade", respondeu Zelensky a uma pergunta sobre as razões para a reestruturação. "Essas ações estão ligadas ao fortalecimento do nosso estado em vários setores". A Ucrânia vem defendendo-se do ataque da Rússia há mais de dois anos e meio. Zelensky também expressou gratidão aos ministros e ao gabinete inteiro.

13:47 Forças Armadas Alemãs Endossam Sistema IRIS-T SLM: Protegendo a Europa de Mísseis

O sistema IRIS-T SLM não é novo para a Ucrânia. Para interceptar mais mísseis russos, o número de sistemas implantados no país aumentará de quatro para dez. Segundo fontes de segurança, uma entrega já foi concluída. As Forças Armadas Alemãs também planejam utilizar o IRIS-T em Schleswig-Holstein.

13:21 Rússia: Outro assentamento perto da cidade ucraniana de Pokrovsk capturado

A Rússia teria capturado outro assentamento perto da cidade estrategicamente vital de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa Russo afirma que o exército russo "libertou completamente" a vila de Karliwka, localizada a cerca de 30 quilômetros de Pokrovsk. Pokrovsk serve como um importante centro logístico para as forças ucranianas. Os soldados ucranianos vêm recuando de uma ofensiva russa na região há vários meses.

12:59 Ucrânia: Crimeia "invadida por sistemas de defesa aérea"

Os ocupantes russos da Crimeia estão utilizando todos os meios disponíveis para proteger a Ponte de Kerch, de acordo com o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, como relatado pelo Defense Express na televisão nacional ucraniana. Sistemas de curto e longo alcance, incluindo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1, estariam em uso. A Crimeia está "invadida por sistemas de defesa aérea" porque tem tanto significado prático quanto simbólico para os ocupantes, afirmou Pletenchuk. A Ponte de Kerch, um projeto de prestígio do Presidente Russo Vladimir Putin, conecta a Rússia do Sul com a península ilegalmente ocupada e serve como uma rota de suprimentos crucial para as forças russas no sul da Ucrânia. Escolhas em torno da ponte ocorrem regularmente. Kyiv anunciou repetidamente sua intenção de libertar a península, tornando a ponte um ponto crucial.

12:32 Putin Confirma Visita de Xi à Cúpula do BRICS na RússiaO presidente russo, Vladimir Putin, confirmou a visita do presidente chinês, Xi Jinping, à Rússia para a próxima cúpula do BRICS em outubro. Durante uma reunião com o vice-primeiro-ministro chinês, Han Zheng, à margem do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, Putin disse: "Esperamos o presidente chinês Xi Jinping para a cúpula do BRICS". Putin também propôs uma "reunião bilateral" com Xi. Estabelecido em 2009 pelos países do BRICS - Brasil, Rússia, Índia e China - o grupo já incluiu a África do Sul e, este ano, países como Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Os países do BRICS vêem-se como um contraponto às nações ocidentais. Eles se reunirão para uma cúpula em Kazan, na Rússia, de 22 a 24 de outubro. O Kremlin busca fortalecer sua influência e aproximar os laços econômicos. Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, Moscou e Pequim fortaleceram sua parceria estratégica.

12:00 Ataque em Poltava Alvo Militar e Instructores EstrangeirosO Ministério da Defesa da Rússia confirmou que o recente ataque fatal em Poltava, na Ucrânia, foi direcionado a soldados e instrutores estrangeiros. O alvo foi um centro de treinamento militar, de acordo com o ministério. O instituto treina especialistas em comunicações e guerra eletrônica de várias unidades militares das forças armadas ucranianas, bem como operadores de veículos aéreos não tripulados envolvidos em ataques a territórios ucranianos civis. Além disso, o ministério informou o uso de sua arma hipersônica Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ocidental ucraniana de Lviv. Além disso, as forças russas assumiram o controle de duas novas localidades no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliwka. De acordo com relatórios ucranianos, 50 pessoas morreram no ataque a Poltava na terça-feira.

11:43 Baerbock Presta Tributo ao Saiente Ministro das Relações Exteriores da UcrâniaA ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, expressou sua gratidão ao seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba. Em um tuíte, ela escreveu: "Muitas conversas tarde da noite, em reuniões do G7, na linha de frente, em Bruxelas, diante de uma usina danificada", disse ela. "Há poucos com quem tenho colaborado tão intensamente quanto você, @DmytroKuleba". Ela continuou: "Queira aceitar minhas mais sinceras felicidades - espero encontrar você novamente quando a paz e a liberdade tiverem retornado a toda a Ucrânia".

11:24 Rússia Revendo Doutrina Nuclear em Resposta às Ações do OcidenteA administração presidencial russa anunciou que as ações do Ocidente estão obrigando a Rússia a rever sua doutrina nuclear. De acordo com a administração, os desafios e ameaças do Ocidente exigem uma atualização da doutrina, segundo agências de notícias russas citando o porta-voz do presidente, Dmitry Peskov. Estão sendo considerados os possíveis ataques de longo alcance dos ucranianos usando armas fornecidas pelos Estados Unidos. O governo ucraniano vem pedindo aos EUA há algum tempo permissão para atacar alvos profundamente dentro da Rússia usando armas fornecidas por seus aliados. "É evidente que os ucranianos farão isso", disse Peskov à agência RIA. "Estamos levando isso em conta". A Rússia confirmou seus planos de revisar sua doutrina nuclear, mas permaneceu silenciosa sobre os detalhes. A doutrina permite o uso de armas nucleares se a soberania ou a integridade territorial da Rússia for violada.

10:19 Munz: Ataque em Poltava Pode se Voltar Contra a RússiaA Rússia está lançando ataques aéreos na cidade ucraniana de Poltava, com relatórios sugerindo que é um dos ataques mais pesados desde o início da guerra. No entanto, os meios de comunicação russos estão saudando como um "grande sucesso", de acordo com o correspondente da ntv, Rainer Munz. Enquanto isso, a Rússia parece estar mudando sua estratégia.

09:52 Ucrânia Fornece Novas Estatísticas sobre Perdas de Tropas RussasO Estado-Maior da Ucrânia divulgou novas figuras sobre as perdas de tropas russas no país. De acordo com o relatório, a Rússia sofreu cerca de 620.350 soldados desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.390. O relatório de Kiev também alega que sete tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones foram destruídos. No total, a Rússia perdeu 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino, de acordo com a Ucrânia. As avaliações ocidentais estimam baixas mais baixas, mas provavelmente são figuras conservadoras.

09:21 Governador Declara "Dia Negro" para a Região de Lviv - Número de Mortes AumentaO número de mortos na cidade ocidental ucraniana de Lviv, após ataques aéreos russos (veja entradas 07:18, 06:17 e 05:29), aumentou. De acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, sete pessoas, incluindo uma criança de sete anos e uma menina de 14 anos, e outras crianças, morreram. "É um dia negro para nossa região", escreveu Kosyzkyj no Telegram, descrevendo a situação como uma tragédia terrível. Anteriormente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, havia relatado cinco mortes e mais de 30 feridos em uma postagem no X, expressando suas condolências às famílias das vítimas.

O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, renunciou, segundo anunciou o Presidente do Parlamento, Ruslan Stefantchuk, na quarta-feira. A saída de Kuleba será examinada na próxima reunião, informou Stefantschuk na sua página do Facebook. Anteriormente, outros ministros também tinham deixado os seus cargos (veja as entradas 00:47 e 22:06). Esta vaga de demissões é parte de uma transformação significativa no governo ucraniano. Espera-se uma onda de despedimentos na quarta-feira, segundo sugeriu o líder da fracção do partido no poder, Servo do Povo, David Arachamia, no Telegram. Na quinta-feira, haverá nomeações.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, informou no seu discurso noturno que o ataque com mísseis russos a Poltava foi uma das ocorrências mais mortíferas desde o início da guerra. Ele disse que ainda há pessoas presas sob os escombros e pediu novamente sistemas de defesa aérea.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, e o Director-Geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, discutiram a situação em torno das centrais nucleares na Ucrânia e na Rússia durante uma reunião em Kyiv. Grossi planeia visitar a central nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, no sudeste da Ucrânia na quarta-feira. De acordo com a Reuters, Grossi informou Zelensky que a situação lá é "tensa" e a possibilidade de um desastre permanece. A central, que passou para o controlo russo pouco depois da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, está actualmente inativa. Ambos os lados têm repetidamente acusado o outro de bombardear a central, com ambos Moscou e Kyiv a negar as acusações.

Pelo menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas devido aos ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv, anunciou o governador da região, Maxym Kozytskyi, no Telegram.

A Ucrânia está a procurar mais ajuda para reconstruir o seu sector agrícola e esforços de desminagem, de acordo com a "Rheinische Post" de Düsseldorf, citando uma resposta do governo alemão a uma pergunta da união. Isto inclui um programa de financiamento para terras agrícolas perto da linha da frente, com o governo alemão a ser convidado a considerar potenciais apoios. Também é necessária uma gratificação por perigo para o pessoal, e a Ucrânia perguntou se um programa de geradores financiado pelo Ministério da Agricultura pode ser estendido. Além disso, a Ucrânia pediu apoio para os esforços de desminagem nas áreas perto da linha da frente, com o Ministério da Cooperação Económica e do Desenvolvimento da Alemanha já envolvido num projecto para detecção e remoção de minas.

Incendiou-se um fogo perto da estação de comboios principal de Lviv após os ataques aéreos russos na cidade no noroeste da Ucrânia, anunciou o governador da região de Lviv, Maxym Kozytskyi, no Telegram. Dois estabelecimentos educacionais também foram danificados, com Numerous windows shattered and glass scattered throughout the streets. According to Kozytskyi, several Shahed drones were utilized in the Russian airstrike. Emergency services and rescue units are currently on the scene. The affected schools remain closed, as reported by Lviv Mayor Andriy Sadovyi on Telegram. At least six people, including a 10-year-old boy, have been injured. Lviv, located in western Ukraine near the Polish border, has been targeted by attacks numerous times since the start of the war despite its distance from the conflict's frontline in the east.

Kyiv is being attacked by a second wave of Russian air strikes. Defense systems are responding. Witnesses are reporting multiple explosions on the outskirts of Kyiv, suggesting that air defense systems are in use. Simultaneously, the army reports a drone attack on the western Ukrainian city of Lviv near the Polish border. Ukraine is on high alert, as reported by the Ukrainian air force on Telegram. Poland activates its own and allied aircraft for the third time in eight days to ensure airspace security in response to Russian air strikes and long-range activity, as reported by the Operational Command of the Polish Armed Forces.

After the devastating Russian attack on the Ukrainian city of Poltawa, US President Biden promises to provide Ukraine with additional air defense systems. "I strongly condemn this brutal attack," Biden states. The United States will continue to support Kyiv militarily, including providing the air defense systems and capabilities the nation requires to protect its borders. Zelenskyy had renewed his plea to western allies following the attack, with at least 51 fatalities, to expeditiously supply new air defense systems to Ukraine and authorize the use of already-delivered long-range weapons for offensive actions against Russian territory.

Russia launches another drone attack on Kyiv. Ukrainian air defense forces are confronting the attacks on the outskirts of the capital, according to the Ukrainian military's report on Telegram. There is currently no information available on the number of drones used or possible damage. The nighttime attack is part of an escalating series of Russian air strikes on the Ukrainian capital that have increased in frequency in recent weeks.

President Zelenskyy wishes to maintain control of Kursk indefinitely.

Ukraine intends to hold onto the occupied territories within the Russian region of Kursk until Russian leader Putin is ready for negotiations, asserts President Zelensky during his interview with NBC News. The occupation of these areas forms a crucial part of Ukraine's "victory plan," Zelensky claims. Generally speaking, Ukraine holds no interest in acquiring Russian land. Zelensky does not disclose any plans regarding the conquest of additional Russian territories. The Kursk operation was kept under wraps, even US President Biden was kept in the dark.

23:16 Zelensky Pede Armas de Alcance Longo Após Ataque em Poltava

Em resposta ao ataque com mísseis russos fatais em Poltava, o presidente ucraniano Zelensky pede autorização para utilizar armas de alcance longo contra a Rússia. "Se somos capazes de destruir os locais de lançamento dos ocupantes, aeroportos militares e centros logísticos, os ataques russos não serão mais possíveis", sugere Zelensky em seu discurso diário. O número de mortos em Poltava agora é de 51, com 271 feridos, e acredita-se que muitos outros estejam sob os escombros.

22:06 Zelensky Demite Outro Alto Funcionário

O presidente ucraniano Zelensky demitiu Rostislav Shurma, primeiro vice-chefe da administração presidencial, segundo decreto presidencial. A resignation de Olha Stefanishyna, que serviu como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia na Ucrânia, também foi anunciada pelo presidente do parlamento. Ministros anteriores também apresentaram suas renúncias. Zelensky justifica essas mudanças para fortalecer o governo, afirmando: "A queda será decisiva. Nossas instituições estatais devem ser reestruturadas para permitir que a Ucrânia alcance todos os resultados necessários".

21:42 Correspondente da ntv em Poltava: "Residentes Passaram por um Momento Terrível"

A Ucrânia relata um dos ataques aéreos mais intensos da guerra, resultando em dezenas de mortes e centenas de feridos. A correspondente da ntv Kavita Sharma relata que a situação está tensa e compartilha os depoimentos de testemunhas oculares do ataque com mísseis.

21:25 Ucrânia Acusa Rússia de Executar POWs

A Procuradoria-Geral da Ucrânia alega que soldados russos executaram mais prisioneiros de guerra. Investigações foram iniciadas sobre os tiros de três ucranianos na área de Torez, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, segundo o escritório em seu canal do Telegram. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos para cima. "Os ocupantes os obrigaram a deitar de bruços no chão e os executaram imediatamente", relatou o escritório, citando vídeos na internet como prova.



