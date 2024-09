Regulamento de Controle de Fronteira Aperfeiçoado - A União Europeia suspende temporariamente as negociações relativas ao Livro Verde sobre migração.

A Aliança rotulou as negociações com a administração federal sobre uma reformulação colaborativa das políticas de imigração como infrutíferas. O CDU/CSU e os delegados da coalizão não conseguiram chegar a um consenso durante as discussões realizadas em Berlim na terça-feira, de acordo com Thorsten Frei, o oficial de ligação parlamentar da Aliança. Consequentemente, Frei mencionou que essas discussões nesse formato não prosseguirão: "É apenas desnecessário", afirmou ele.

O representante do CDU criticou o governo por não considerar o pedido da Aliança para recusar pedidos de asilo nas fronteiras da Alemanha em suas propostas. Frei afirmou: "O que a coalizão de trânsito propôs não resultará em mais recusas, nem mesmo uma".

A Aliança permanece receptiva a discussões sobre migração

Frei estendeu um convite ao governo para dialogar sobre o fortalecimento das políticas de imigração. "Não nos recolheremos em um acesso de raiva", disse ele. No entanto, a estrutura das discussões de terça-feira não será retomada. "Esperávamos algo significativo com esse formato - infelizmente, não ocorreu", lamentou ele.

Hoffmann, o oficial de ligação parlamentar da CSU no Bundestag e participante dessas discussões, foi mais direto em suas opiniões. "Sinto-me enganado com essa discussão", declarou Hoffmann. O governo propôs várias medidas - "no entanto, absolutamente nenhuma recusa", como a Aliança havia solicitado.

Frei enfatizou a importância de continuar as discussões sobre migração, afirmando: " Apesar do formato infrutífero das discussões de terça-feira, permanecemos abertos a diálogos focados na migração". Apesar da falta de progresso na recusa de pedidos de asilo nas fronteiras da Alemanha, Frei mantém a esperança para futuras colaborações, expressando: "A Aliança não se afastou do compromisso de trabalhar juntas nas políticas de imigração".

Leia também: