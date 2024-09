A União Europeia promete distribuir US$ 10 bilhões em ajuda financeira para os países atingidos por catástrofes de inundações

Após as inundações, o alcance dos danos em várias partes da Europa ainda não foi totalmente compreendido. Um fato inegável, porém, é que isso terá um alto custo. A UE comprometeu vários bilhões de euros em assistência.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou uma ajuda financeira de dez bilhões de euros para os países do Leste e Centro da Europa atingidos pelas inundações. Durante uma visita a Wrocław, Polônia, ela compartilhou: "Inicialmente, dez bilhões de euros do Fundo de Coesão podem ser mobilizados para os países afetados. Isso é uma resposta de emergência."

Von der Leyen foi convidada a Wrocław pelo primeiro-ministro polonês Donald Tusk e foi acompanhada pelo chanceler austríaco Karl Nehammer, bem como pelos chefes de governo da Eslováquia e República Checa, Robert Fico e Petr Fiala, para discutir a resposta às inundações.

Tusk revelou que a Polônia garantirá metade dos fundos do Fundo de Coesão. Fiala mencionou que a República Checa receberá dois bilhões de euros. No serviço online do UK's X, o primeiro-ministro checo escreveu: "Boas notícias. Após as inundações devastadoras, temos que reparar pontes, estradas, escolas ou estações de trem." Nehammer revelou que a Áustria pode sacar 500 milhões de euros desse fundo, sem co-financiamento necessário, como relatado pela agência de notícias austríaca APA. Fico não comentou sobre a parte da Eslováquia, e remains unknown quanto a ajuda da UE a Romênia receberá.

"É uma pena"

Normalmente, os países membros contribuem com sua parte para receber fundos do Fundo de Coesão. Von der Leyen explicou que os dez bilhões de euros seriam "100 por cento" cobertos pela UE, com a isenção de co-financiamento devido aos danos das inundações. "Estes são tempos extraordinários e em tempos extraordinários, medidas extraordinárias são necessárias", disse a presidente da Comissão. Ela descreveu a "devastação e destruição" como "uma pena" e enfatizou a "enorme solidariedade" entre as pessoas dos países afetados como "confortante".

A tempestade "Anett", internacionalmente conhecida como "Boris", causou estragos com chuvas torrenciais desde sexta-feira, causando inundações na Polônia, Áustria, República Checa e outros países da Europa Central e Oriental. Pelo menos 24 pessoas perderam a vida nas áreas inundadas.

Apesar de a chuva ter parado em grande parte da Europa Central, Tusk alertou que não há justificativa para "alívio" ou a ideia de que "o pior já passou".

