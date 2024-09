- A União Europeia está prestes a organizar um importante encontro migratório.

Da União, demandas robustas estão sendo expressas na cúpula de imigração da coalizão do trânsito, união e estados federais - enquanto o governo federal alerta para altas expectativas. "Eu sugeriria adiá-lo por enquanto e não criar altas expectativas antecipadamente", afirmou a porta-voz adjunta do governo, Christiane Hoffmann, em Berlim.

O que a União está Defendendo

O líder da CDU, Friedrich Merz, ausente do círculo de participantes, reiterou as demandas para uma redução substancial da imigração para a Alemanha no dia anterior. "O problema real é a pressão migratória descontrolada contínua", disse o líder da fração da união. Ele destacou a necessidade de recusas nas fronteiras alemãs. "Se não houver acordo amanhã, então não precisamos de mais conversas", declarou Merz na segunda-feira à noite em Osnabruck.

O chairman da conferência de ministros, o chefe do governo de Hesse, Boris Rhein, havia solicitado uma "virada na política migratória" na semana passada. Na segunda-feira, ele destacou novamente as demandas da união: "O governo federal deve continuar com os controles nas fronteiras internas e finalmente iniciar recusas consistentes nas fronteiras. Também precisamos de uma implementação consistente das regras de Dublin em um nível europeu, mais países de origem seguros, procedimentos de asilo em terceiros países. Deve ser possível deportar para o Afeganistão e Síria. A cidadania deve ser retirada de criminosos e indivíduos perigosos, e as possibilidades de deportação e detenção devem ser aprimoradas."

Mesmo a chairwoman da BSW, Sahra Wagenknecht, defende uma postura firme em questões migratórias. "Em vez de soluções paliativas, precisamos do fim político da imigração descontrolada", disse ela ao "Mundo". "Aqueles que já estão no país, mas foram rejeitados, também perdem o direito ao apoio." Residentes de um terceiro país seguro não têm direito ao asilo e não têm direito a benefícios dos contribuintes.

O que a coalizão do trânsito está Apresentando

De acordo com o governo federal, a base para as consultas é o "pacote de segurança" aprovado na semana passada - uma resposta ao ataque com faca em Solingen com três mortos. Inclui medidas em três áreas: uma abordagem mais dura em relação ao retorno de solicitantes de asilo rejeitados para seus países de origem, passos para combater o terrorismo islâmico de forma mais decidida e endurecimento da lei de armas.

Entre outras coisas, está planejado que os refugiados para os quais outro país europeu é responsável não receberão benefícios na Alemanha - se esse país estiver preparado para recebê-los de volta (casos de Dublin). Também está planejado um banimento de facas de mola e expulsão mais fácil da proteção na Alemanha para migrantes que cometeram um crime.

Um grupo de trabalho do governo federal e dos estados explorará possibilidades para melhorar o procedimento de Dublin - ou seja, as regulamentações para a deportação de solicitantes de asilo para outros estados europeus responsáveis por eles. Isso foi o caso do suposto atacante de Solingen, que deveria ser deportado para a Bulgária.

O que o comissário de migração está Advertindo

O comissário de migração do governo federal, Reem Alabali-Radovan, alertou contra uma "ênfase unilateral no endurecimento da política migratória". O "pacote de segurança" deve fortalecer a proteção contra terrorismo, violência e crime, disse o político do SPD à rede editorial Alemanha (RND). "É importante que isso aconteça sem suspeitas gerais e declarações abrangentes."

A migração e a segurança interna caem predominantemente sob a jurisdição dos estados. Enquanto a Oficina Federal para Migração e Refugiados (Bamf) toma decisões sobre os pedidos de asilo, os escritórios de imigração são agências dos estados. Mesmo as deportações são, em última instância, uma questão dos estados, embora possam buscar apoio da polícia federal em sua execução.

Melhorar a cooperação entre o governo federal e os estados também é uma área-chave delineada no pacote de segurança do governo. Um grupo de trabalho conjunto do governo federal e dos estados deve explorar maneiras de melhorar o procedimento de Dublin - as regulamentações para a deportação de solicitantes de asilo para outros estados europeus responsáveis por eles. Isso foi o caso do suspeito de ataque em Solingen, que deveria ser deportado para a Bulgária.

Reunião Confidencial Agendada

A reunião no Ministério do Interior Federal é esperada para incluir, entre outros, a Ministra do Interior Federal, Nancy Faeser, o Ministro da Justiça Federal, Marco Buschmann, e a Ministra dos Negócios Estrangeiros Federal, Annalena Baerbock. Representantes das frações da coalizão também são esperados. Pelo lado da fração da União, é esperado o líder da fração, Thorsten Frei. Hesse representará o lado da União pelos estados, e Baixa Saxônia pelo lado do SPD. O governo não planeja comunicar após a reunião. Uma rodada confidencial é planejada.

A política migratória da coalizão do trânsito, liderada pelo chefe do governo de Hesse, Boris Rhein, alinha-se com as demandas da União, defendendo controles fronteiriços mais rígidos, recusas consistentes e implementação melhorada das regras de Dublin. No entanto, o comissário de migração do governo federal, Reem Alabali-Radovan, aconselha contra uma ênfase unilateral no endurecimento da política migratória, defendendo um equilíbrio para proteger contra terrorismo, violência e crime sem suspeitas gerais.

Leia também: