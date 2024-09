A União Europeia aprova a assistência financeira à fábrica da Intel na Polónia.

No meio de discussões de Intel sobre potenciais cortes orçamentários, oficiais da União Europeia (UE) deram o sinal verde para a ajuda financeira ao plano da empresa de construir uma instalação na Polónia. Este assunto foi levantado pelo Ministro Digital da Polónia, Krzysztof Gawkowski.

Este apoio financeiro da Polónia totaliza aproximadamente 1,7 bilhões de euros. Antes de o contrato com a empresa americana em dificuldades poder ser oficialmente assinado, uma lei relevante deve ser aprovada e a UE precisa ser formalmente informada. "Esperamos que todo este processo esteja concluído até ao final do ano", disse o Vice-Ministro Digital Dariusz Standerski.

Em 2021, a Intel anunciou a intenção de investir mais de 4,2 bilhões de euros numa fábrica na Polónia, localizada em Wrocław, o que seria o maior investimento da história do país. Ao mesmo tempo, a empresa revelou planos para construir uma "Megafábrica" de aproximadamente 30 bilhões de euros em Magdeburg, com o governo alemão a comprometer-se com uma contribuição de dez bilhões de euros. No entanto, a situação financeira da Intel sofreu um revés devido à diminuição dos negócios. Em resposta, o CEO da empresa, Pat Gelsinger, apresentou um programa de poupança de mil milhões de dólares que inclui cortes de empregos e reduções de investimento. Os detalhes das estratégias de poupança permanecem incertos.

Quando questionado sobre potenciais atrasos na construção da fábrica de Wrocław ou a possibilidade de cancelamento do projecto, o Ministro Gawkowski não mencionou quaisquer sinais disso até agora. "Até agora, não há nada à vista que possa prejudicar este investimento." Ele está otimista quanto ao início da construção neste ano. O governo alemão, o estado de Saxony-Anhalt e a cidade de Magdeburg continuam a confiar que a Intel irá seguir em frente com os seus planos para a "Megafábrica" alemã. A aprovação da UE para a ajuda do estado ao projecto alemão ainda está pendente.

