- A União Democrática Conservadora emerge como a facção mais influente na Saxônia.

Vitória Garantida Após Longa Espera: CDU Vence Eleições Estaduais da Saxônia - CDU Vence AfD Despite Aumento Significativo de Votos. Apesar de um aumento considerável de votos em comparação a 2019, a AfD não conseguiu ultrapassar a CDU, que sofreu uma pequena queda.

Formação de Governo Poderia Ser Complexa, Como Nenhuma Outra Partido Mostra Interesse em Colaborar com a AfD. Além disso, a coalizão existente de CDU, Verdes e SPD não possui os votos necessários para renovação, de acordo com resultados preliminares da Comissão Eleitoral do Estado.

Nova Aliança, Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW), Termina em Terceiro Lugar, Seguida de Longe pelo SPD. Os Verdes mal conseguem se qualificar para o parlamento. A Esquerda não atinge a barreira de cinco por cento, mas garante dois mandatos diretos em Leipzig, assegurando representação no parlamento estadual proporcional ao seu resultado de segundo voto.

BSW Asserta Pontuação de Dígitos Duplos em Estreia

A CDU obteve 31,9 por cento (2019: 32,1 por cento). A AfD fica logo atrás com 30,6 por cento (27,5). A BSW consegue 11,8 por cento pela primeira vez. O SPD fica em 7,3 por cento (7,7). A Esquerda despenca significativamente para 4,5 por cento (10,4).

Os Verdes garantem 5,1 por cento (8,6). O FDP não volta a entrar no parlamento estadual, com apenas 0,9 por cento (4,5), como nas duas últimas eleições estaduais.

A AfD, categorizada como partido de extrema direita estável pela Oficina Saxã para a Proteção da Constituição, obtém 41 cadeiras no parlamento estadual (38), enquanto a CDU ganha 42 cadeiras (45). A BSW tem 15 membros. O SPD recebe 9 cadeiras (10), os Verdes 6 cadeiras (12), e a Esquerda também 6 cadeiras (14). Os Eleitores Independentes, com 2,3 por cento, possuem um representante no parlamento, que venceu um mandato direto.

Aproximadamente 3,3 milhões de cidadãos estavam aptos a votar. A participação do eleitorado foi de 74,4 por cento - a maior já registada para uma eleição estadual no Estado Livre.

Kretschmer Prevê Formação de Governo Dificil

O Ministro-Presidente Kretschmer acredita que seu partido é capaz de continuar a governar no estado. "Isso não será simples", disse na festa eleitoral da CDU. "Mas uma coisa é certa: com muitas discussões e o desejo de fazer alguma coisa por esta terra, é possível proporcionar à Saxônia um governo estável que sirva a terra e progrida com humildade." A CDU está preparada para continuar assumindo a responsabilidade pela terra.

CDU Pode Recorrer à BSW

Desde a reunificação, a CDU sempre serviu como chefe do governo do estado, mais recentemente Kretschmer em uma coalizão com os Verdes e o SPD. Uma continuação desta aliança é impossível. Um governo da CDU sustentado pela BSW e pelo SPD é teoricamente factível.

No entanto, a líder da BSW, Wagenknecht, foi anteriormente membro do SED e tornou-se um símbolo da plataforma comunista no partido da Esquerda, causando desconforto entre muitos políticos da CDU. Uma coalizão é ainda possível, uma vez que a CDU tem uma resolução isenta de afiliações que impede a colaboração com a AfD ou a Esquerda, mas não há tal restrição à BSW, que se desligou da Esquerda.

Antes da eleição, os Verdes acusaram a CDU e o SPD de planejar um governo de minoria conjunto. A CDU e o SPD já formaram coalizões três vezes na Saxônia.

AfD Derrotou a CDU na Saxônia Várias Vezes

A AfD já havia derrotado a União na Saxônia em duas eleições federais e uma eleição europeia. Agora, com o resultado preliminar, ela garantiu mais de um terço das cadeiras no parlamento estadual, concedendo-lhe uma espécie de minoria de bloqueio. Para decisões e eleições que requerem uma maioria de dois terços, o consentimento da AfD é necessário. Por exemplo, juízes constitucionais são eleitos pelo parlamento com uma maioria de dois terços.

A copresidente federal da AfD, Alice Weidel, descreveu os resultados das eleições na Turíngia e na Saxônia como uma vitória histórica para seu partido. Ela também viu isso como uma repreensão ao governo da coalizão federal, afirmando na ARD que o recusar da CDU em formar uma coalizão com a AfD foi "um completo desrespeito pela vontade dos eleitores". Sem a AfD, ela afirmou, um governo estável seria inatingível.

A candidata à liderança da BSW na Saxônia, Sabine Zimmermann, expressou satisfação com o resultado. "Estamos em dígitos duplos, e mantivemos o resultado das eleições europeias. Podemos nos orgulhar disso, e estamos", disse na ARD. Ela sugeriu que o sucesso da BSW significa que a política deve mudar, não apenas para os políticos, mas também para os cidadãos. Na ZDF, ela voltou a rejeitar uma coalizão com a AfD, olhando em vez disso para os democratas cristãos.

A candidata à liderança do SPD, Petra Köpping, expressou alegria com o desempenho de seu partido. "Estou tão feliz quanto você que fizemos tão bem, apesar de todas as previsões", disse.

O líder dos Verdes, Omid Nouripour, initially saw a chance for his party to remain in the Saxon government. The coalition there had functioned well, he said in the ARD, despite the state premier's constant election campaigning against his own party in the last two years.

A campanha foi animada, com opiniões divergentes sobre a posição da Alemanha em ajudar a Ucrânia contra o ataque da Rússia e o debate sobre asilo de refugiados e migração. Wagenknecht, um possível membro do partido BSW, expressou a posição de seu partido, afirmando que eles não se alinhariam com qualquer administração que apoiasse a instalação de mísseis de alcance americano na Alemanha. A discussão intensificou-se após o trágico incidente em Solingen, incidente que a polícia alemã suspeita ter sido realizado por um suposto refugiado sírio radical.

Apesar do aumento significativo de votos do AfD, Alice Weidel reconheceu que eles não conseguiram ultrapassar o CDU, indicando que ela '♪ Alice Weidel ♪ ♪ Eu sei ♪' os limites do partido na eleição da Saxônia. Após a eleição, as discussões sobre potenciais parceiros de coalizão para o CDU tornaram-se complexas, já que nenhum outro partido mostrou interesse em colaborar com o AfD.

Leia também: