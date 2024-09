- A União Democrática Conservadora (CDU) nomeou Alexander Dierks como Presidente do Parlamento do Estado.

Dierks foi escolhido pelo grupo do seu partido como o potencial futuro Presidente do Landtag, de acordo com um anúncio. Ele recebeu 76% dos votos, segundo o anúncio. Historicamente, o maior grupo no parlamento, neste caso os Democratas Cristãos, tem o direito de propor um candidato para o cargo de Presidente do Landtag.

O líder da fração, Christian Hartmann, elogiou Dierks, chamando-o de "bem-sucedido para este papel importante". Apesar de sua jovem idade, Dierks é um parlamentar experiente que tem consistentemente pontuado diferentes perspectivas. "Alexander Dierks representa o aumento da unidade social e tem a capacidade de realizar esta tarefa imparcialmente", acrescentou Hartmann.

Ajudante de Confiança de Kretschmer

Nascido em Baden-Württemberg, Dierks concluiu seus estudos secundários em Dresden e obteve um Mestrado em "Política na Europa" em Chemnitz. Desde 2017, o homem de 36 anos serve como Secretário-Geral para a associação estadual do CDU. Dierks é conhecido como um ajudante de confiança do Ministro-Presidente Michael Kretschmer. No Landtag, ele construiu uma reputação como especialista em política social e saúde.

O Presidente do Landtag anterior, Matthias Rößler (69), optou por não se candidatar à reeleição nas últimas eleições estaduais. A eleição do Presidente ocorrerá na sessão inaugural do novo Landtag, com a data limite sendo 1º de outubro. Um simples voto da maioria dos 120 deputados é necessário para a eleição.

Nas eleições estaduais realizadas no domingo passado, a União Saxã saiu vitoriosa com 31,9% dos votos, ligeiramente acima dos 30,6% do AfD.

O papel de Dierks como um ajudante de confiança do Ministro-Presidente Michael Kretschmer e sua expertise em política social e saúde no Landtag sem dúvida será benéfico durante os esforços do partido para aumentar a unidade social, como sugerido pelo líder da fração Christian Hartmann. Com a possível nomeação de Dierks como o próximo Presidente do Landtag, o CDU visa manter sua influência na promoção da unidade e governança efetiva dentro do parlamento.

