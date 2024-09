- A União Democrática Conservadora (CDU) mantém-se firme: não há colaboração com a Alternativa para a Alemanha (AfD)

A CDU da Saxônia mantém sua recusa em colaborar com a AfD, como expresso em 2019, mantendo essa posição para as eleições estaduais, de acordo com o secretário-geral da CDU, Alexander Dierks. Mesmo após as eleições estaduais, essa posição permanece firme. Dierks não gosta do termo "firewall", pois dá à AfD a oportunidade de se rotular como vítimas e mártires. A AfD se identifica com base em "afirmações duras de falhas reais ou presumidas". Na opinião de Dierks, a AfD deve ser tratada como qualquer outro partido de oposição, sem ser destacada para atenção especial. Ele não vê a AfD como um partido burguês.

Segundo Dierks, a CDU concorreu às eleições estaduais para emergir como a força dominante e proporcionar estabilidade ao estado. Os resultados das eleições também destacam o estado dividido e enfatizam a importância de se concentrar na unidade social. "Estou confiante de que um governo majoritário pode ser formado no Estado Livre da Saxônia por meio de negociações extensas."

Dierks optou por não discutir perspectivas específicas de coalizão para a União. Mathématicamente, uma parceria com o Partido da Aliança para o Progresso (BSW) e o SPD é uma possibilidade. A CDU explorará terreno comum e potenciais compromissos com o BSW por meio de discussões. "Afinal, este estado precisa de um governo estável, e estamos preparados para assumir essa responsabilidade."

Nas eleições estaduais da Saxônia, a CDU obteve 31,9% dos votos, ligeiramente acima dos 30,6% da AfD. O BSW obteve 11,8%, seguido pelo SPD (7,3%) e os Verdes (5,1%). A Esquerda recebeu apenas 4,5%, mas conseguiu entrar no parlamento estadual devido a dois mandatos diretos em Leipzig. Isso resulta na seguinte alocação de assentos no parlamento estadual: CDU 41, AfD 40, BSW 15, SPD 10, Verdes 7, Esquerda 6, Eleitores Independentes 1.

Diante dos votos divididos nas recentes eleições para o Landtag, Dierks enfatiza a necessidade de um governo majoritário para manter a estabilidade na Saxônia. Embora a CDU e a AfD tenham obtido votos significativos, Dierks permanece firme em tratar a AfD como qualquer outro partido de oposição.

Leia também: