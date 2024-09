A União de Berlim está a fazer um comentário morboso e humorístico sobre a Ponte de Dresden.

A linha defensiva do Union Berlin exibiu uma força notável durante o jogo contra o Leipzig. A equipe de mídias sociais do clube comemorou essa conquista com uma piada de humor negro sobre as pontes de Dresden. Os trabalhos de demolição na Ponte Carol estão prestes a serem concluídos.

A equipe de mídias sociais do Union Berlin causou polêmica com um comentário espontâneo sobre as pontes de Dresden em sua plataforma durante o primeiro tempo do jogo contra o RB Leipzig. "Intervalo. Defensivamente mais estável do que qualquer ponte saxã. Continue assim, rapazes!", um membro da equipe postou na plataforma X.

Foi só quase duas horas depois que os berlinenses perceberam que tinham ultrapassado um limite com seu comentário, levando em conta o desabamento da Ponte Carol de Dresden na quarta-feira. O Union se desculpou rapidamente com as pessoas de Dresden e com a cidade, admitindo que tinha se deixado levar pelo calor do momento.

"Nos deixamos levar pelo calor do momento"

A defesa do Union Berlin brilhou enquanto o Leipzig não conseguiu marcar mesmo de pênalti: Apesar de ter a vantagem durante o jogo inteiro, o Leipzig conseguiu apenas um empate de 0:0 contra o Union Berlin, mantendo sua sequência de três vitórias intacta. Uma multidão de 47.800 espectadores assistiu enquanto Lois Openda perdeu um pênalti no 74º minuto - o único evento notável em um jogo da Bundesliga que acabou sendo bastante monótono. Antes da polêmica nas mídias sociais, a atenção estava nos jogadores ausentes. O Leipzig estava sem seu treinador Marco Rose, que estava suspenso após o jogo contra o Leverkusen. Embora Rose estivesse presente no campo durante o aquecimento, ele entregou o comando ao assistente Alexander Zickler 30 minutos antes do início do jogo.

Na quarta-feira de manhã, uma seção da Ponte Carol, que atravessa o Elba, desabou em Dresden. Felizmente, não houve feridos. Os trabalhos de demolição do lado da Cidade Nova estavam previstos para serem concluídos à noite, de acordo com o porta-voz do corpo de bombeiros Michael Klahre. Isso foi bem a tempo para o nível de água esperado de 4 metros no Elba em Dresden na manhã de domingo, o que acionaria o estágio de alarme 1, explicou René Herold, chefe da divisão de meio ambiente de Dresden. O nível de água normal é de cerca de 2 metros.

