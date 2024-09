A UE propõe conceder mais de 35 mil milhões de euros em empréstimos à Ucrânia

11:33 Rússia Avisa Ocidente: Não Ignorem Advertências Sobre Entrega de Armas de Alcance Longo à Ucrânia

O governo russo alertou o Ocidente contra a ignorância de advertências contra o fornecimento à Ucrânia de armas com alcance estendido, capazes de atingir locais dentro da Rússia. De acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, em uma conferência de imprensa, a natureza do conflito poderia mudar significativamente, potencialmente carregando riscos graves para o mundo como um todo. Zakharova declarou: "Eles estão brincando com fogo." Sua declaração ocorre enquanto ela descarta qualquer negociação com os EUA, declarando que não haverá reunião entre o Ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e seu colega americano Antony Blinken nas margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York, pois "ambas as partes não têm nada para discutir." Anteriormente, o secretário-geral da NATO que estava saindo, Jens Stoltenberg, havia enfatizado que foram traçadas várias linhas vermelhas pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ele não cruzou, afirmando: "Ele não as cruzou porque sabe que a NATO é a aliança militar mais forte do mundo."

10:53 UE: Expulsão Forçada de Homens Ucranianos 'Não Pode Acontecer'

A Comissão Europeia deixou claro que a expulsão forçada de cidadãos ucranianos do sexo masculino de idade militar dos países da UE não é uma opção. A comissária da UE para Assuntos Internos, Ylva Johansson, afirmou que isso não é viável de acordo com a Diretiva sobre proteção temporária. Ela declarou: "Vamos ajudar aqueles que desejam retornar à Ucrânia e vamos discutir com as autoridades e o governo ucraniano como isso pode ser feito da melhor maneira, mas não vamos obrigar ninguém a sair da UE." Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, foi relatado como tendo incentivado países da Europa Ocidental a encorajar ucranianos do sexo masculino em idade militar a retornar à Ucrânia, com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, supostamente apoiando a ideia.

10:12 General Freuding Enxerga 'Oportunidades' na Evasão de Sanções da Rússia

O coordenador militar da ajuda da Alemanha à Ucrânia, Christian Freuding, afirmou em relação à produção de armas da Rússia: "Reconhecemos que a situação tornou-se mais desafiadora para os russos continuarem sua indústria de defesa com seus complexos suprimentos de componentes, mas eles ainda estão conseguindo fazê-lo. Eles estão conseguindo através de desvios e confiando no apoio de parceiros como China, Coreia do Norte e Irã." Enquanto reconhece que as sanções estão tendo impacto, ele observou que há possibilidades de "encontrar oportunidades ou até mesmo contornos legítimos."

09:03 Von der Leyen Enfatiza Apoio Adicional ao Fornecimento de Energia da UcrâniaA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu apoio contínuo ao fornecimento de energia da Ucrânia durante o inverno, à medida que inicia sua visita a Kyiv. "Minha visita a Kyiv ocorre num momento em que a estação de aquecimento está prestes a começar e a Rússia continua a alvo a infraestrutura energética do país", ela escreve na plataforma X, ao lado de uma foto de sua chegada à estação de trem de Kyiv. "Vamos apoiar a Ucrânia em seus corajosos esforços. Estou aqui para discutir o apoio da Europa, desde preparativos para o inverno até defesa, acesso à UE e progresso em empréstimos do G7."

08:20 "Tendência em Direção à Autoritarianismo" - UE Considera Revogar Viagens sem Visto para GeorgianosBruxelas está considerando revogar as viagens sem visto para georgianos à União Europeia devido ao retrocesso democrático sob o partido no poder, Sonho Georgiano, de acordo com um porta-voz anônimo da UE citado pelo Politico. "Tudo está sobre a mesa" se a Geórgia não reverter sua tendência em direção ao autoritarismo, incluindo "a possível suspensão temporária da liberalização de vistos", afirmou o porta-voz ao Politico. Recentemente, o partido no poder, Sonho Georgiano, adotou uma lei sobre agentes estrangeiros que espelha legislação repressiva russa usada contra críticos do regime do Kremlin.

07:42 Ucrânia Rejeita Proposta da Polônia Sobre o Status da CrimeiaO Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia criticou uma proposta polonesa sobre o status da Crimeia, afirmando que compromissos são inaceitáveis. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, havia sugerido a realização de um referendo na península como parte de uma possível solução de negociação com a Rússia. "Todos os esforços devem ser focados em libertar a península, não em satisfazer o apetite do Kremlin às custas dos interesses da Ucrânia e do direito internacional", explicou o ministério de Kyiv.

06:29 Visita Esperada de Von der Leyen a Kyiv - Discussões com ZelenskyyA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é esperada para visitar Kyiv hoje. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, anunciou discussões com ela sobre preparativos para o inverno. "A questão energética é uma questão prioritária", disse ele. O status das linhas de frente, entregas de armas e projetos de defesa conjuntos também serão discutidos, assim como o caminho da Ucrânia para a adesão à UE e o apoio financeiro adicional para o país que enfrenta a agressão russa.

05:32 Ucrânia Participa pela Primeira Vez de Exercício da NATOA Ucrânia está participando diretamente de um exercício da NATO liderado pelos Países Baixos pela primeira vez. O exercício para testar sistemas anti-drone está em andamento, de acordo com o serviço de imprensa da NATO. "Mais de 60 sistemas anti-drone e tecnologias, como sensores, sistemas drone-a-drone, jammers e caçadores de ciberespaço, foram testados ao vivo", afirmou a aliança. A participação da Ucrânia faz parte do plano de ação da NATO-Ucrânia para cooperação em inovação, adotado na cimeira de julho.

16:28 Defensor Transgênero na Geórgia Encontra Fim TrágicoNa Geórgia, após a polêmica aprovação de uma lei relacionada a LGBTQ, o defensor transgênero Kesaria Abramidze encontrou um fim trágico. De acordo com o Ministério do Interior da Geórgia, Abramidze, famosa por seu trabalho como modelo, atriz e influenciadora, foi esfaqueada repetidamente em seu apartamento em uma tarde de quarta-feira. Seu namorado foi preso como principal suspeito, acusado de homicídio devido à brutalidade extrema e à identidade de gênero da vítima. Este incidente ocorreu um dia após a aprovação de uma lei "de valores familiares", que foi criticada pela UE e por organizações de direitos humanos por seu impacto restritivo nos direitos LGBTQ, ecoando a abordagem da legislação russa, que proíbe procedimentos de reatribuição de gênero, entre outras coisas.

15:25 Lufthansa Pondera Sobre Voos Frankfurt-Pequim Devido a SançõesA Lufthansa está considerando a possibilidade de suspender sua rota diária de Frankfurt para a capital de Pequim. Uma decisão é esperada em outubro. O porta-voz atribuiu isso a um "campo de jogo desiguais" entre companhias aéreas europeias, chinesas, do Golfo e do Bósforo, que desfrutam de benefícios como custos de localização mais baixos, padrões sociais e altos investimentos estatais na aviação. Além disso, essas companhias aéreas ainda podem atravessar o espaço aéreo russo, que está proibido para companhias aéreas europeias e americanas após a imposição de sanções contra a Rússia devido ao conflito na Ucrânia, o que aumenta seus custos de combustível devido a um desvio.

14:27 Aggressão Russa Alvo em Instalação de Energia em SumyAs forças russas lançaram outra série de ataques durante a noite, atingindo um asilo em Sumy, na Ucrânia, e alvo da infraestrutura de energia da cidade. As autoridades ucranianas relataram uma morte civil, enquanto um corpo de monitoramento da ONU alegou que esses ataques à rede de energia infringiram o direito humanitário internacional. A Agência Internacional de Energia estimou que a Ucrânia pode enfrentar deficiências de suprimento de energia equivalentes a um terço de sua demanda peak durante os meses de inverno críticos.

13:25 Alemanha Registra População de Refugiados RecordeA população de refugiados na Alemanha ultrapassou os níveis anteriores, com o Escritório de Registro de Estrangeiros relatando um número de cerca de 3,48 milhões de refugiados até meados de 2024, um aumento de 60.000 pessoas em relação ao final de 2023. O maior número desde os anos 1950 foi citado pelo "Neue Osnabrücker Zeitung", atribuindo o aumento à resposta do governo a uma pergunta parlamentar do Partido da Esquerda na legislatura alemã. Dentro desse total, cerca de 1,18 milhão são refugiados ucranianos, o que representa um aumento de 45.000 pessoas em relação ao final de 2023. Este número inclui todos os indivíduos deslocados, desde solicitantes de asilo até refugiados reconhecidos e aqueles com residência temporária concedida.

12:22 Lindner: Ajuda à Ucrânia Não Justifica Suspensão do Freio da Dívida

Políticos do SPD e Verdes frequentemente citam um compromisso alcançado dentro da coalizão concernente à suspensão temporária do freio da dívida para auxílio financeiro extensivo à Ucrânia como parte da discordância orçamentária. No entanto, o líder do FDP e ministro das Finanças, Christian Lindner, rejeita essas propostas, afirmando: "Não tenho conhecimento de tal acordo. Não teria concordado com tal resolução." O conflito na Ucrânia é profundamente lamentável, mas não uma emergência como definido pela lei fundamental da Alemanha. "Para o benefício da Ucrânia, estamos ativamente trabalhando na implementação de um programa de 50 bilhões de dólares pela G7, além de nossa ajuda bilateral", comenta Lindner.

22:13 Bulgária Advoga por Ban da UE de Importação de Ovos da Ucrânia

A Bulgária apresentará sua proposta para proibir as importações de ovos da Ucrânia em uma reunião do Conselho de Agricultura e Pescas da UE marcada para 23 de setembro em Bruxelas. Isso foi anunciado pelo Ministro da Agricultura da Bulgária, Georgi Takhov. A proibição proposta é sintomática de disputas em andamento entre a Ucrânia e certos estados da Europa Oriental sobre comércio agrícola. Essas disputas já levaram a bloqueios nas fronteiras polaco-ucranianas, proibições de importação de milho e trigo ucranianos e protestos de agricultores na Polônia e Bulgária.

21:13 Merz Descarta Perspectiva de Processo de Paz com a Rússia

O presidente do CDU, Friedrich Merz, expressa suas preocupações sobre a situação atual na Ucrânia e afirma: "Não acredito que um processo de paz seja uma opção viável no momento." A intransigência da Rússia só cederá quando a ação militar se tornar infrutífera ou a queda de Kiev se tornar iminente. A longo prazo, a Alemanha provavelmente continuará a apoiar a Ucrânia militarmente. "Acredito que nossa obrigação é defender a liberdade e a paz contra a Rússia, não em colaboração com a Rússia, pelo menos pelo futuro previsível", afirma Merz enfaticamente. Esta é uma pílula amarga de engolir, admite Merz, "Atualmente, não há outra opção, pelo menos enquanto Putin e seu regime permanecerem no poder."

