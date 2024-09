A UE está a sugerir uma mudança substancial nas suas regulamentações de asilo.

Após a infrutífera cúpula de migração entre a administração e a CDU/CSU, o partido da União planeja apresentar sua própria proposta de rejeição de fronteiras ao Bundestag. Intitulada "Defendendo uma Verdadeira Mudança na Política de Asilo e Migração - Enforçando Rejeições de Fronteiras na Alemanha", a proposta delineia a posição da União sobre a atual crise migratória e de segurança.

A União cita o artigo 72 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, argumentando que a situação excepcional da Alemanha, caracterizada por uma grave situação migratória e de segurança, justifica a rejeição de fronteiras abrangente. Eles afirmam que essa medida não apenas é legalmente válida, mas também viável e imperativa dadas as circunstâncias atuais. Infelizmente, o governo federal ainda não apresentou uma proposta semelhante.

Após a primeira rodada de conversas com o governo da coalizão e os estados federais sobre uma abordagem conjunta de política migratória, o líder da CDU, Friedrich Merz, considerou as discussões infrutíferas. Dirigindo-se ao programa "Markus Lanz" da ZDF, o primeiro diretor parlamentar do grupo parlamentar da CDU/CSU, Thorsten Frei, enfatizou a importância das rejeições de fronteiras como componente crítico de uma solução abrangente.

A União defende a rejeição direta de requerentes de asilo na fronteira, inclusive aqueles cujos pedidos ainda não foram apresentados. Atualmente, apenas estrangeiros com proibição de entrada ou que não apresentam pedidos de asilo estão sendo rejeitados.

Políticos do FDP também expressaram apoio às rejeições. O secretário-geral do FDP, Bijan Djir-Sarai, disse ao jornal "Bild" que o FDP está alinhado com a posição da União sobre migração e aberto à implementação de suas propostas de forma cooperativa. "Agora é hora de pôr fim à procrastinação", enfatizou Djir-Sarai, instando a União e seu presidente, Friedrich Merz, a retomar as negociações.

O partido da União planeja apresentar sua proposta de rejeição de fronteiras ao Bundestag alemão, como mencionado em sua proposta intitulada "Defendendo uma Verdadeira Mudança na Política de Asilo e Migração - Enforçando Rejeições de Fronteiras na Alemanha". Durante as discussões sobre uma abordagem conjunta de política migratória, o primeiro diretor parlamentar do grupo parlamentar da CDU/CSU, Thorsten Frei, destacou a importância das rejeições de fronteiras.

Leia também: