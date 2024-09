A UE e a administração competente prosseguem os seus diálogos sobre questões de asilo - a reunião inicial foi considerada produtiva.

A reunião terminou sem que se chegasse a nenhuma decisão concreta, de acordo com os participantes. Faeser reiterou o foco em adotar uma posição firme contra a imigração ilegal. Ela destacou a necessidade de uma revisão legal aprofundada de certos assuntos sensíveis discutidos em particular antes de prosseguir com as consultas. O consenso foi que esse era o caminho a seguir, acrescentou ela.

A especialista em política interna da CSU, Andrea Lindholz, afirmou ter sentido que o governo reconheceu a "delicadeza" da política de migração após a reunião no Ministério do Interior. Ela descreveu o encontro como construtivo e positivo.

Lindholz instou o governo a formular propostas tangíveis, especialmente em relação à repatriação de solicitantes de asilo nas fronteiras da Alemanha, de acordo com a demanda da União - "depois disso, podemos retomar as negociações com você".

Fontes da União informaram à agência de notícias AFP que a repatriação de solicitantes de asilo foi um tema significativo de discussão. "SPD e FDP parecem abertos a isso, enquanto os Verdes permaneceram discretos", sugeriram os relatórios. No geral, as negociações sugeriram que "FDP e SPD estão abertos à ação, mas os Verdes não".

Do ponto de vista da União, o governo agora precisa declarar publicamente se apoia a repatriação de solicitantes de asilo legal e politicamente. "Apenas se o governo declarar que está politicamente preparado para assumir o risco legal das repatriações, as negociações seguintes têm significado", eles informaram à AFP. Uma necessidade para repatriações é "checagens abrangentes nas fronteiras alemãs". Ainda não foi fixada uma data para uma reunião subsequente.

Oficiais do governo, da União e dos estados se reuniram para discutir política de segurança e migração na tarde de terça-feira. O impulso para essas consultas foi iniciado na semana passada pelo líder da CDU, Friedrich Merz, que estendeu o apoio do seu partido ao fortalecimento da política de asilo e migração em resposta ao ataque a faca em Solingen.

Não estou completamente convencido com o empurrão da União para a repatriação de solicitantes de asilo nas fronteiras da Alemanha. Após expressarmos nossas preocupações, esperamos um compromisso claro do governo, mas ainda não o vejo.

