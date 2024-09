- A UE define as condições para eventuais futuras discussões sobre a migração

Após a discussão sobre migração, a "Aliança do Sinal de Tráfego" estabelece condições para novas conversas. "O movimento-chave seria a Aliança do Sinal de Tráfego se alinhar conosco em reconhecer que essas negações na fronteira são essenciais devido ao mau funcionamento do sistema. Então podemos mergulhar em outros pontos", sugeriu Andrea Lindholz (CSU), vice-chefe da fração da União.

O ministro do Interior da Hesse, Roman Poseck (CDU), enfatizou sua pressão por "uma mudança significativa na política de migração e ações específicas para limitar a migração". Isso, em sua visão, inclui controles e negações nas fronteiras. Ainda não está decidido se haverá mais conversas nesse formato. As partes do Sinal de Tráfego precisam esclarecer sua intenção de seguir um caminho claro de limitação.

Revisões legais anunciadas

A ministra do Interior federal, Nancy Faeser (SPD), que fez declarações vagas, declarou: "Agora é sobre analisar certos pontos discutidos em particular e depois continuar as conversas. Concordamos com isso."

Eles planejam outra reunião no mesmo formato e marcaram uma data para a próxima semana. Revisões legais são um pré-requisito. "Aprecio o diálogo sério e construtivo de hoje. Gostaríamos de retomar essa troca o mais breve possível."

Ponto-chave: Negações

Thorsten Frei (CDU), primeiro gestor parlamentar da fração CDU/CSU, enfatizou: "Para nós, é crucial que haja uma redução no fluxo no final, que a migração permaneça gerenciável e integravel." Para a União, é vital "que não haja apenas controles de fronteira, mas também negações na fronteira." Frei acrescentou: "Sentimos que as preocupações que temos foram levadas a sério."

A União agora busca uma resposta rápida do governo federal, que também foi prometida. "Se virmos uma vontade de alcançar tais resultados, então também abordaremos outros tópicos."

Eles devem fazer progresso na próxima semana, disse Frei. A União fará espaço para isso no Bundestag na próxima semana, embora a agenda seja supostamente o orçamento. "Trata-se de velocidade, trata-se de velocidade."

Dilemas legais

Fontes participantes apontaram altos riscos legais com as negações. Além disso, os requisitos da União podem colocar em risco os avanços na reforma do asilo europeu, que também envolvem endurecimento. Se a Alemanha questionar a implementação das regras de Dublin, que definem as responsabilidades pelo asilo na Europa, pode haver um efeito dominó. Outros países podem então encorajar buscadores de asilo a continuarem sua jornada para a Alemanha.

O Ministério do Interior tinha sido cético em relação às negações na semana passada, de acordo com um porta-voz. Em relação a indivíduos que solicitaram proteção na Alemanha, eles primeiro precisam ser redirecionados para uma instalação de recepção inicial na Alemanha. Somente então eles podem ser transportados para o país europeu responsável por eles de acordo com as regras de Dublin. "Isso não é necessariamente o país vizinho de onde ocorreu a travessia da fronteira", disse um porta-voz.

De acordo com o Regulamento de Dublin, geralmente, o país responsável pelo procedimento de asilo é onde um migrante chega primeiro na Europa. No entanto, outros elementos, como ter familiares já em um país, podem influenciar isso.

O "Pacote de Segurança"

Após o suposto ataque com faca de motivação islâmica em Solingen, o governo federal apresentou inesperadamente um "Pacote de Segurança", que serviu como base para a reunião. Ele incorpora medidas em três áreas: uma postura mais forte na deportação de buscadores de asilo rejeitados para seus países de origem, ações mais decididas contra o terrorismo islâmico e endurecimento da lei de armas.

Entre outras coisas, é planejado que buscadores de asilo para quem outro país europeu é responsável não receberão benefícios na Alemanha - se esse país estiver disposto a aceitá-los (casos Dublin). Também é planejado um banimento de canivetes e exclusão mais fácil da proteção alemã para migrantes que cometeram um crime. "Launcharemos nossa lei rapidamente e pressionaremos por debate parlamentar rápido", anunciou Faeser.

A coligação do Sinal de Tráfego reforça a lei de migração

A coligação do Sinal de Tráfego já decidiu sobre várias medidas de endurecimento, como facilitar as deportações no início do ano. Além disso, o chanceler Olaf Scholz (SPD) planeja apresentar conclusões até o final do ano sobre se os procedimentos de asilo em países fora da Europa são viáveis.

Após a rodada federal-estatal, Faeser afirmou que as medidas do governo para limitar a migração irregular foram eficazes e essa abordagem continuaria. "Há 20% menos pedidos de asilo do que no ano passado, 20% mais deportações e mais de 30.000 rejeições nas fronteiras alemãs por meio de nossos controles internos de fronteira desde outubro de 2023. Pela primeira vez, deportamos criminosos perigosos de volta ao Afeganistão."

Preocupações na Pro Asyl

Também estavam presentes o ministro da Justiça, Marco Buschmann (FDP), e a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock (Verdes). Os estados foram representados pela Hesse pelo lado da União e pela Baixa Saxônia pelo lado do SPD. Membros das frações da coligação também estavam presentes.

A organização de refugiados Pro Asyl expressou preocupações antes da reunião e pediu ao governo federal que não adotasse nenhuma medida ilegal. "O CDU deve cumprir sua responsabilidade como partido democrático e não deve agravar ainda mais a polarização do debate." Deve ser sobre medidas que apoiem a democracia e a coesão social, previnam a radicalização em direção ao islamismo ou ao extremismo de direita.

Diante das preocupações levantadas pela Pro Asyl, é crucial que a Coligação do Sinal de Tráfego assegure que quaisquer mudanças na política migratória estejam alinhadas com os princípios democráticos e promovam a coesão social. Além disso, explorar outros aspectos do problema migratório, como integração e sistemas de apoio, pode fornecer soluções valiosas além das negações nas fronteiras.

