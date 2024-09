A UE classifica a cimeira sobre migração como um esforço fracassado.

Discussões adiantadas sobre o reforço do controle de fronteiras não renderam progressos significativos. Governo de coalizão composto pela aliança do semáforo.

As negociações entre a CDU e o governo federal sobre uma política unificada de asilo e migração desmoronaram. De acordo com o negociador da União, Thorsten Frei, as medidas propostas pelo governo para rejeitar pedidos de asilo nas fronteiras da Alemanha não são suficientes. Frei afirmou em Berlim: "É evidente que a coalizão não chegou a um consenso". A coalizão do semáforo tentou projetar unidade, mas a proposta não levará a mais rejeições nas fronteiras a longo prazo.

Anteriormente, o governo federal apresentou uma estratégia para controlar a imigração irregular. A Autoridade Federal para Migração e Refugiados (Bamf) visa agilizar o procedimento de Dublin. Esta foi a proposta apresentada pelo Ministro do Interior Federal, Nancy Faeser, à União em detalhes:

Faeser sugeriu que refugiados que não solicitem asilo ou não tenham direito legal de entrar seriam rejeitados uniformemente pela Polícia Federal, uma prática já em vigor.

Se um pedido de asilo for apresentado, a Polícia Federal, de acordo com a proposta de Faeser, examinará se outro país da UE é responsável pelo procedimento de asilo. Os acertos do EURODAC ou outras evidências serão principalmente utilizados nessa avaliação. Entrevistas ou audiências também serão realizadas e os resultados serão transmitidos ao BAMF para iniciar o procedimento de Dublin rapidamente.

A Polícia Federal verificará se há instalações de detenção disponíveis e solicitará detenção ao tribunal competente para garantir o procedimento e evitar que indivíduos escapem. A ação judicial dos estados é necessária imediatamente para isso. Os estados também devem ter instalações de detenção suficientes, preferencialmente perto das rotas de imigração. O governo federal já apresentou esse pedido aos estados no contexto do MPK. Em caso de falta de detenção, será fornecido uma atribuição fixa e uma exigência de residência.

Após a iniciação pelo BAMF, será lançado um procedimento de Dublin acelerado. O governo federal planeja engajar parceiros europeus em alto nível político para acelerar a colaboração nas notificações de transferência e garantir o cumprimento das regulamentações do EURODAC e do Dublin.

Após o acordo do estado-membro, o BAMF estabelecerá a inadmissibilidade do pedido de asilo e ordenará a transferência para o estado-membro responsável.

Se os indivíduos afetados apresentarem uma ação judicial, será necessária uma resolução rápida pelo tribunal administrativo competente.

Simultaneamente, a Polícia Federal marca uma data para a rejeição. O BAMF clarifica as modalidades de transferência com o estado de destino e proporciona acesso imediato à instalação, permitindo a transferência do indivíduo.

Após a conclusão do procedimento, a Polícia Federal executa a rejeição ao estado-membro responsável.

Como observado em círculos governamentais, esta estratégia corresponde à legislação nacional e europeia atual. "É eficaz e promove a ação coordenada dentro da Alemanha e da UE".

A Comissão, sendo uma entidade crucial na governança da UE, poderia jogar um papel fundamental na aceleração da colaboração com os estados-membros para garantir o cumprimento das regulamentações do EURODAC e do Dublin. Tal colaboração seria de grande ajuda na transferência de pedidos de asilo para o estado-membro responsável, como sugerido na estratégia proposta pelo Ministro do Interior Federal, Nancy Faeser.

Em caso de falta de acordo dos indivíduos afetados ou não cumprimento do estado-membro, a Comissão também poderia empregar seus recursos para facilitar a resolução rápida pelo tribunal administrativo competente, aderindo à legislação europeia e promovendo políticas de controle de fronteiras consistentes em toda a UE.

