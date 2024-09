A Ucrânia procura apoio financeiro de seus aliados para uma iniciativa de três anos centrada na tecnologia de drones.

17:00 Ucrânia Revela Plano de Três Anos para Produção de Drones, Guerra Eletrônica e Robôs Terrestres

A Ucrânia revelou uma estratégia de três anos para produzir drones, sistemas de guerra eletrônica e sistemas de robôs terrestres, conforme anunciado pelo Ministro da Defesa Rustem Umjerow. O ministro fez essa revelação durante suas visitas aos EUA, Reino Unido, França, Alemanha e à reunião de Ramstein recentemente. "Analisamos nossas necessidades e delineamos como esses sistemas serão implantados em níveis estratégicos, operacionais e táticos", declarou Umjerow. O plano inclui o número específico de armas que a Ucrânia pode fabricar e os recursos necessários. "Vários países estrangeiros concordaram em financiar a produção de drones e mísseis da Ucrânia", informou Umjerow. Em 2021, a Ucrânia utilizou tecnologia de "enxame de drones" para destruir ou danificar mais de 200 instalações militares russas, como um depósito de munições em Toropez. Apesar de ter a capacidade de produzir mais de 3 milhões de drones anualmente, a Ucrânia precisa de financiamento estrangeiro para realizar essa capacidade.

15:18 Presidente Lula Advoga Proposta de Paz Brasil-China na ONU Despite Rejeição da Ucrânia

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, advoga pela proposta de paz co-desenvolvida com a China na ONU, apesar da Ucrânia rejeitá-la como prejudicial. Lula critica a "invasão do território ucraniano" e enfatiza a urgência de estabelecer condições para negociações de paz entre Kiev e Moscou. Em maio, a China e o Brasil apresentaram seu plano de 6 pontos. O conselheiro de assuntos diplomáticos de Lula, Celso Amorim, supostamente se encontrará com diplomatas de 20 nações na sexta-feira para buscar apoio adicional. Os aliados da Ucrânia não participarão dessas negociações. O plano de 6 pontos proposto pela China e pelo Brasil caracteriza o conflito como uma "crise" e advoga por uma conferência de paz que tanto a Rússia quanto a Ucrânia aceitariam, convidando uma "discussão justa" de todas as possíveis propostas de paz. Não reconhece a integridade territorial da Ucrânia nem aborda a retirada de tropas russas.

14:59 Relato: China Produz Drones de Longo Alcance para a Rússia

A Rússia estaria avançando em um programa de produção de drones de longo alcance com a ajuda da China, de acordo com fontes de inteligência europeias. Isso marcaria a primeira vez que drones destinados ao uso na Ucrânia seriam desenvolvidos e fabricados na China, conforme confirmado por dois oficiais de inteligência que também viram os documentos relevantes. A IEMZ Kupol, uma subsidiária do conglomerado de defesa russo Almas-Antej, teria criado e testado um drone Garpija-3 na China com a ajuda de especialistas chineses. O G3 tem uma estimativa de alcance de aproximadamente 2.000 quilômetros e pode carregar até 50 quilogramas de explosivos. De acordo com essas fontes de inteligência, a entrega marca a primeira evidência de que drones fabricados na China foram fornecidos à Rússia desde o início do conflito. No entanto, o local exato de produção e a aprovação da produção em série permanecem desconhecidos. A China tem persistentemente negado fornecer armas à Rússia para uso na Ucrânia.

13:40 Putin Preside Reunião do Conselho de Segurança da Rússia sobre Deterrence Nuclear

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, presidirá uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia para discutir a deterência nuclear, conforme anunciado pelo Kremlin. Essa reunião surge das deliberações da Rússia sobre como responder aos pedidos da Ucrânia para que a NATO deploy mísseis com maior alcance em território russo para ataques dentro da Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, descreveu a reunião como crucial. "O Presidente fará um discurso, e os detalhes restantes serão classificados por razões óbvias", declarou Peskov.

13:06 Porta-voz do Kremlin Critica Discurso de Zelensky na ONU

O Kremlin criticou o discurso do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ao Conselho de Segurança da ONU. "A perseguição para forçar a Rússia a negociar a paz é um passo catastrófico", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Ele afirmou que a Rússia é uma "guardadora da paz" apenas sob a condição de que sua segurança esteja garantida. Peskov também mencionou que os objetivos da Rússia para iniciar a "operação militar" na Ucrânia devem ser alcançados. A Rússia persiste em recusar-se a reconhecer seu ataque brutal à Ucrânia como uma guerra. Moscou continua a exigir que a Ucrânia abandone suas aspirações para se juntar à NATO, entregue territórios e passe por aquilo que chama de "denazificação", que provavelmente se refere à instalação de um governo pró-russo.

12:30 "Salve Vidas" - Ucrânia Exibe Soldados em Treinamento no Sistema de Defesa Aérea Skynex Alemão

O Ministério da Defesa da Ucrânia lançou um vídeo exibindo soldados ucranianos em treinamento em um moderno sistema de defesa aérea Skynex da Rheinmetall. Dois já estão implantados na Ucrânia, com mais dois esperados da Alemanha em breve. O Skynex é projetado para a defesa contra ameaças de curto alcance, como drones. "Expressamos nossa gratidão aos nossos parceiros por fortalecer as capacidades de defesa aérea da Ucrânia. Quanto mais defesa aérea para a Ucrânia, mais vidas inocentes são salvas", comentou o Ministério da Defesa no clipe.

11:55 Veículos Blindados com Defesa de Drones - Munz: "O Apoio da China à Rússia é Monumental"

De acordo com o Presidente ucraniano Selenskyj, a China está fornecendo à Rússia dados de satélite para espionagem em usinas nucleares ucranianas. Em que medida o apoio militar da China à Rússia é significativo? Munz, correspondente da ntv, afirma que o apoio da China estende-se muito além da compartilhamento de informações estratégicas.

12:01 Politico: Ucrânia Prefere Modi como Mediador de Paz para Pôr Fim no Conflito com a Rússia

De acordo com o Politico, a Ucrânia escolheu o Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi como seu mediador de paz preferido para ajudar a concluir a guerra com a Rússia. Uma fonte ucraniana de alto nível disse à publicação que a Ucrânia vê a Índia como sua melhor esperança para alcançar um acordo que ela possa aceitar. De acordo com a fonte, Modi foi direto em suas discussões com a Ucrânia no verão, enfatizando que, embora Kyiv possa ter que fazer alguns concessões, nenhuma proposta de acordo deveria incluir a entrega de território à Rússia. A Índia mantém boas relações com Moscou.

11:35 Feridos em Ataque em Belgorod, Cidade Russa Próxima à Fronteira UcranianaCinco pessoas ficaram feridas em um ataque à cidade russa de Belgorod, próxima à fronteira ucraniana, de acordo com as autoridades. Quatro delas foram hospitalizadas, conforme anunciado pelo governador da região, Vyacheslav Gladkov, pelo Telegram. Um prédio de vários andares e 75 casas menores foram danificados, além de vários veículos, linhas de água e gás. O ataque ucraniano é visto como uma resposta a um ataque aéreo russo à cidade ucraniana de Kharkiv.

10:59 Médico Ucraniano Usa Monociclo Elétrico no Campo de BatalhaUm vídeo do United24media, distribuído pelo Ministério da Defesa ucraniano, mostra um médico do exército ucraniano usando um monociclo elétrico em combate. A legenda diz: "Revolucionando a dinâmica de movimento no campo de batalha". O médico explica que é vantajoso transportar suprimentos, como munição, água, rádios e baterias, rapidamente e em silêncio, com as duas mãos.

10:18 Líder do SPD Klingbeil Critica BSW por Ceder a PutinO líder do SPD, Lars Klingbeil, está pedindo esclarecimentos nas próximas negociações sobre os objetivos da Aliança pelo Futuro e pela Liberdade (BSW), liderada por Sahra Wagenknecht, após a eleição do estado de Brandemburgo. "Teremos conversas, como em Turíngia e Saxônia, e determinaremos: quais são as principais demandas da BSW? Para onde essa aliança está indo?" disse ele no RBB InfoRadio. Muitas pessoas estão incertezas quanto a isso, disse ele, acrescentando que o foco deve estar na análise dos resultados das eleições e na formação de um governo estável. Klingbeil também criticou a insistência da BSW em cessar o fornecimento de armas à Ucrânia, dizendo que não é uma iniciativa de paz, mas "ceder a Putin". Ele descreveu a BSW como um partido populista.

09:39 Economista Bachmann Repreende a Normalização de Aliados de Putin pelos Meios de ComunicaçãoO economista Rüdiger Bachmann condenou a "mainstreaming de aliados de Putin nos e através dos meios de comunicação" no X, chamando-a de "maior golpe de propaganda de Putin até agora". "Pergunta: Por que podemos conversar com russo-fascistas, mas não com germano-russo-fascistas? Para democratas, sejam eles sociais ou cristãos, ambos deveriam ser inaceitáveis", disse Bachmann. Ele recebeu apoio do especialista militar Gustav Gressel, que compartilhou a publicação.

08:55 Mensagem Forte do Reino Unido à Rússia no Conselho de Segurança da ONUO secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, fez um discurso contundente no Conselho de Segurança da ONU, dirigindo-se à liderança do Kremlin: "Vladimir Putin, se você disparar mísseis em hospitais ucranianos, sabemos quem você é. Se você enviar mercenários a nações africanas, sabemos quem você é. Se você assassinar oponentes em cidades europeias, sabemos quem você é. Sua invasão é motivada apenas por seus próprios interesses. Os seus apenas. Você está tentando expandir seu estado criminoso em um império criminoso, construído na corrupção que prejudica tanto o povo russo quanto a Ucrânia".

08:28 Ucrânia Relata Ataques Russos com Drones e MísseisA força aérea ucraniana relata ter sido atacada pela Rússia com 32 drones e oito mísseis durante a noite. Destes, 28 drones e quatro mísseis foram abatidos. Não há relatórios iniciais de baixas ou danos.

07:48 ISW: Tropas Russas Perto dos Subúrbios de Vuhledar - Nenhum Ganho Estratégico SignificativoDe acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), soldados russos chegaram aos subúrbios de Vuhledar e estão intensificando sua ofensiva nas proximidades do assentamento vizinho. O think tank norte-americano não vê uma vantagem estratégica significativa para ofensivas adicionais na parte ocidental do Donbass se a cidade for capturada. Uma captura rápida depende de se os soldados ucranianos recuam ou engajam os soldados russos em uma luta prolongada. O canal ucraniano Deepstate relatou ontem que a 72ª brigada mecanizada ainda está defendendo a cidade. Mesmo que Vuhledar seja capturada, não proporcionaria à ofensiva russa vantagens táticas significativas de imediato, uma vez que o terreno circundante é difícil de atravessar e nenhuma rota de logística crucial seria aberta, de acordo com o ISW.

07:06 "Operação Altamente Complexa e Bem-sucedida" - Ucrânia Anuncia Libertações na Região de KharkivA agência de inteligência militar ucraniana relata a libertação da usina de energia em Vovchansk, na região de Kharkiv, perto da fronteira russa, como resultado de "uma operação altamente complexa e bem-sucedida". Em um comunicado acompanhado de vídeo, ela afirma que o serviço de inteligência de defesa ucraniano limpou sistematicamente a usina, engajando o inimigo em combates corpo a corpo em alguns casos. A usina de energia serviu como "uma fortaleza da propaganda" protegida por unidades russas profissionais.

06:31 Legisladores Russos Proposto Banimento da "Promoção da Deliberada Ausência de Crianças"Os legisladores russos estão considerando um projeto de lei que proibiria a promoção da deliberada ausência de crianças. O presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, revelou isso em uma publicação online, dizendo que estão examinando uma proibição da "promoção da deliberada ausência de crianças", que pode ser interpretada como uma proibição da filosofia da ausência de crianças. Volodin justifica isso dizendo: "Uma família substancial e amorosa é a base de uma nação forte". A Rússia atualmente luta com uma população envelhecida e taxas de natalidade em declínio, uma situação agravada pelo conflito militar na Ucrânia.

06:05 Comandante da Brigada da Lituânia da Alemanha Chega para Novo Cargo na Europa OrientalO Brigadeiro-General Christoph Huber, o futuro comandante da Brigada da Lituânia, chegou ao país da NATO do Báltico para sua missão. Ele está se preparando para assumir o comando da 45ª Brigada Panzer, de acordo com o anúncio do Exército Alemão em X. O objetivo principal é estabelecer uma brigada pronta para combate que jogue um papel significativo na dissuasão de ameaças e na segurança do país e da aliança. Em resposta ao comportamento agressivo da Rússia, o governo alemão comprometeu-se a estacionar permanentemente uma unidade de combate na Lituânia, com uma força projetada de até 5.000 soldados.

05:44 Lübeck Doa Aparelhos de Bombeiro Usados à UcrâniaA cidade de Lübeck doou vários caminhões de bombeiro reformados para serem reutilizados na Ucrânia para representantes ucranianos. Os caminhões de bombeiro e ambulâncias foram anteriormente utilizados pelo corpo de bombeiros voluntário da cidade. "Normalmente, eles são leiloados. No entanto, após um pedido da organização de ajuda à Ucrânia, nós os reformamos e agora nos sentimos confortáveis em doá-los à Ucrânia", explica Henning Witten, chefe de tecnologia do corpo de bombeiros profissional de Lübeck.

04:45 Pistorius Urgente Modernização do Exército Alemão até 2029O Ministro da Defesa Boris Pistorius enfatiza a necessidade de uma rápida transformação do exército alemão. Até 2029, a Alemanha deve esperar que a Rússia conclua sua modernização militar e possa lançar um ataque militar em território da NATO, de acordo com Pistorius, dada a invasão russa da Ucrânia. "Portanto, é crucial que adaptemos o mais rápido possível a esse cenário de ameaça", ele explica durante uma visita ao 36º Regimento de Helicópteros de Combate "Kurhessen" do Exército Alemão em Fritzlar, no norte de Hesse.

03:13 Rússia Dependente de Exportações de Gás para Gastos Militares Massivos Apesar das sanções ocidentais, a Rússia depende de altas receitas de petróleo e gás em sua planejamento orçamentário de 2025. O primeiro-ministro Mikhail Mishustin revelou isso em uma reunião do governo em Moscou, dizendo que as receitas do estado devem aumentar 12 por cento para 40,3 trilhões de rublos (cerca de 390 bilhões de euros). A participação do setor de energia nas receitas aumentará para cerca de três quartos. Relatórios indicam que o orçamento futuro é voltado para o conflito na Ucrânia e a produção militar pesada. O governo planeja gastar 13,2 trilhões de rublos com a defesa, de acordo com os relatórios da agência de notícias financeiras Bloomberg de Moscou. No total, 40 por cento de todas as despesas são planejadas para defesa e segurança interna, ultrapassando os gastos em educação, saúde, serviços sociais e economia combinados.

02:10 Parlamento Russo Facilita Recrutamento de Suspeitos de Crime O parlamento russo aprovou um projeto de lei que permite ao exército recrutar suspeitos de crime para o conflito na Ucrânia. Com base no projeto de lei aprovado pela Duma do Estado, até mesmo indivíduos acusados, mas não ainda condenados, podem ingressar no exército. Se forem condecorados ou feridos em batalha, as acusações contra eles serão arquivadas. A lei ainda precisa ser aprovada pela câmara alta e pela assinatura do presidente Vladimir Putin.

01:05 Baerbock Define Princípios do Plano de Paz para o Conflito na Ucrânia A Ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock apresentou os princípios para um possível acordo de paz no conflito da Ucrânia. "A paz significa garantir a existência da Ucrânia como um país livre e independente. Isso implica garantias de segurança", diz Baerbock em uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York. Ela continua, "Quando falamos em paz, queremos dizer que ela deve ser justa e duradoura." Baerbock enfatiza que quando se menciona a palavra "paz", isso implica que a Ucrânia pode ter confiança de que o fim dos combates não resultará em outra rodada de preparação na Rússia. Isso se aplica à Ucrânia, Moldávia e Polônia. A paz deve ser justa e duradoura.

00:21 Blinken Identifica China e Irã como Facilitadores da UN para os Esforços de Guerra da Rússia na Ucrânia O Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken pede uma abordagem mais forte da ONU contra os apoiadores da Rússia no conflito da Ucrânia. "A maneira mais rápida de avançar é evitar aqueles que apoiam a agressão de Putin", diz Blinken durante uma reunião de alto nível do Conselho de Segurança da ONU ao lado da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele também defende uma paz justa que adere aos princípios da Carta da ONU. Especificamente, Blinken destaca o apoio da Rússia do Norte da Coreia e do Irã.

23:45 China: "Não Temos Nenhum Papel no Conflito da Ucrânia" O Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, pede ao Conselho de Segurança da ONU que redobre seus esforços em direção às negociações de paz na Ucrânia. "O foco principal deve ser em evitar a expansão da zona de conflito, evitar a escalada das hostilidades e evitar a provocação de qualquer parte", diz Wang em uma reunião de alto nível attended by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Wang também enfatiza a neutralidade da China, dizendo: "A China não criou a crise da Ucrânia e não está envolvida nela." O Ocidente suspeita que Pequim esteja fornecendo material de guerra à Rússia para seu conflito com a Ucrânia.

22:59 Zelenskyy ao Conselho de Segurança: "A Guerra Não Vai Simplesmente Desaparecer" O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, expressa dúvidas fortes sobre a possibilidade de chegar a acordo com a Rússia para pôr fim ao conflito em andamento contra seu país. Zelenskyy rotula as ações da Rússia como uma violação do direito internacional, olhando para o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York. "Portanto, esta guerra não vai simplesmente desaparecer. Esta guerra não pode ser domada por discussões", diz Zelenskyy. Ele concluiu, "São necessárias medidas."

20:59 Trump: "Chegou a hora de dar o fora" do conflito na Ucrânia O candidato republicano à presidência Donald Trump defende que os EUA se retirem do conflito na Ucrânia. O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris - rival de Trump nas eleições - teriam envolvido os EUA no conflito, segundo Trump, durante um comício em Geórgia. "Agora eles não conseguem nos tirar disso. Eles não conseguem fazer isso."only under his leadership can the US escape the conflict: "I'll organize it. I'll negotiate it. I'll make it happen. We must escape."

20:00 Fontes: EUA enviam nova ajuda militar à Ucrânia Os EUA estão enviando nova ajuda militar à Ucrânia, no valor de aproximadamente $375 milhões, de acordo com fontes. O pacote inclui bombas de fragmentação de alcance médio, mísseis variados, artilharia e veículos blindados, segundo fontes do governo dos EUA. Um anúncio formal da ajuda é esperado para amanhã. O novo pacote é um dos maiores recentemente aprovados. As armas serão retiradas das reservas militares dos EUA para entrega rápida à Ucrânia. Com o último pacote, os EUA já forneceram mais de $56,2 bilhões em ajuda militar à Ucrânia desde o início da invasão da Rússia em 2022.

