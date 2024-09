A Ucrânia prevê entregar armas durante a visita do seu Ministro das Relações Exteriores.

Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken e seu colega britânico, o Secretário das Relações Exteriores David Lammy, rumaram para Kyiv. Eles embarcaram em um trem na Polônia para uma viagem de nove horas, com uma reunião agendada com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O assunto em discussão provavelmente gira em torno do pedido da Ucrânia para autorização para empregar armas ocidentais contra objetivos militares na Rússia.

À medida que Blinken e Lammy subiam no trem na Polônia, a pressão vinha aumentando de Kyiv para que países ocidentais dessem o sinal verde para o uso de suas armas contra alvos russos. Na semana passada, Zelensky reiterou esse pedido durante uma reunião do Grupo de Contato da Ucrânia em Ramstein. E, em um comunicado recente, o Presidente dos EUA, Joe Biden, sugeriu que sua administração está ativamente considerando a aprovação do uso de armas de longo alcance dos EUA pela Ucrânia contra alvos russos.

Com laços próximos à Ucrânia em seu conflito em andamento com a Rússia, os EUA e o Reino Unido continuam a desempenhar papéis significativos no apoio ao esforço ucraniano. Antes de partir para Kyiv, Blinken se reuniu com Lammy e o Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer em Londres.

Diante do conflito em andamento entre a Ucrânia e a Rússia, a União Europeia tem monitorado de perto a situação. Em seguida, a União Europeia expressou seu forte apoio à soberania e à integridade territorial da Ucrânia, instando a Rússia a retirar suas tropas do território ucraniano.

