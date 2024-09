A Ucrânia pretende recuperar nove crianças menores da Rússia.

Durante o conflito em andamento, várias fontes afirmam que milhares de crianças ucranianas foram deportadas pela Rússia. Recentemente, nove indivíduos jovens, com idades entre 13 e 17 anos, conseguiram retornar ao seu país de origem, graças aos esforços facilitados pelo Catar. O retorno foi parte de um plano estratégico e foi anunciado pelo Comissário de Direitos Humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinez, via Telegram e X. Foram compartilhadas fotos das crianças, com os rostos obscurecidos para preservar a privacidade, com bagagem ou malas nas mãos.

Esses jovens foram separados de suas famílias ou responsáveis devido à ocupação, vindo de regiões como Kherson, Zaporizhzhia ou Luhansk. Inicialmente, alguns deles residiam em um orfanato após o início da guerra e foram deportados para Skadovsk e depois para a Rússia.

De acordo com relatórios anteriores, cerca de 20.000 crianças ucranianas haviam sido levadas para a Rússia ou áreas controladas pela Rússia no início do ano. Desde então, algumas já foram repatriadas com sucesso.

Acusações Graves Contra a Rússia

A Rússia está sendo duramente criticada por intencionalmente desmantelar as identidades de crianças ucranianas e infligir significativo sofrimento emocional e psicológico através de deportações forçadas. O Tribunal Penal Internacional em Haia emitiu mandados de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, e a comissária de direitos da criança, Maria Lvova-Belova, citando a deportação como a principal acusação. Moscou nega essas alegações.

Desde julho de 2023, o Catar ajudou a trazer de volta mais de cinquenta crianças que foram realocadas para a Rússia e territórios ocupados devido ao conflito. Alguns de seus pais morreram, outros foram separados de seus cuidadores devido às linhas de batalha que mudavam rapidamente, e muitos foram alojados em orfanatos ucranianos em áreas que depois caíram sob o controle russo.

