A Ucrânia implementará um sistema que distribuirá mais amplamente o controlo da electricidade.

O Ministério do Crescimento está organizando um kit de alívio para o inverno para a Ucrânia. A reconstrução das instalações de eletricidade e aquecimento será feita por meio de um novo enfoque, em resposta aos ataques russos, para prevenir mais danos russos.

O Ministério do Crescimento planeja aumentar a assistência para as necessidades de aquecimento e eletricidade no inverno na Ucrânia. Isso envolverá a distribuição de 70 milhões de euros para a instalação de usinas de energia compactas, sistemas de caldeiras, geradores e instalações de energia solar nas áreas urbanas e municípios ucranianos, afirmou o ministério em Berlim. O Comitê Orçamentário discutiu o projeto na quarta-feira.

"O objetivo da Rússia é enfraquecer e desestabilizar o povo ucraniano através de seus ataques à infraestrutura energética", explicou a Ministra do Desenvolvimento Svenja Schulze. "Estamos apoiando a Ucrânia na reconstrução de sua infraestrutura elétrica de forma descentralizada, garantindo que a Rússia tenha mais dificuldade em sabotá-la."

Recentes ataques russos em massa a usinas e linhas de transmissão de energia deixaram 80% das instalações de aquecimento e mais de um terço das usinas hidrelétricas inoperantes, segundo o ministério. O Ministério da Energia da Ucrânia prevê que, apesar dos esforços de reparo, haverá falta de energia durante o inverno.

O Ministério do Crescimento pretend

Leia também: