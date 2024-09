A Ucrânia está a conceder liberdade às suas unidades militares de elite.

Nos últimos dias, as unidades de elite do Exército Ucraniano têm prosperado devido à Operação Kursk de Kyiv. Os êxitos em território russo são principalmente creditados a essas forças especiais, que encontram condições favoráveis no território inimigo.

Desde 6 de agosto, soldados ucranianos estão estacionados na Rússia. A região de Kursk, que faz fronteira direta com a Ucrânia, tem sido parcialmentes controlada pelas tropas de Kyiv. Inicialmente, o Presidente Volodymyr Zelensky expressou sua intenção de estabelecer uma "zona tampão" com a Operação Kursk. Em uma entrevista à NBC News, Zelensky mencionou que a Ucrânia visa manter o controle sobre os territórios ocupados na região russa até que o Presidente Vladimir Putin concorde com negociações. Zelensky considerou a ocupação das regiões como parte crucial do "plano de vitória" da Ucrânia.

De acordo com relatórios da mídia ucraniana, Putin teria ordenado suas tropas a retomar o controle da região de Kursk antes do início do outono. As tropas ucranianas são esperadas para deixar o território russo até 1 de outubro.

O desdobramento desses eventos permanece incerto. Pelo menos, a ofensiva ucraniana parece ter desacelerado. "A ofensiva ucraniana em Kursk atingiu um impasse", disse o Coronel Markus Reisner das Forças Armadas Austrianas ao ntv.de.

As tropas ucranianas estão se entocando em vários lugares e se preparando para contra-ataques, mas ainda infligem golpes dolorosos, embora menores, à Rússia. Após meses de intensos combates em trincheiras no leste e no sul da Ucrânia, as unidades de elite ucranianas finalmente podem exibir suas forças no solo russo. De acordo com os relatórios, elas lideraram a ofensiva surpresa e instilaram medo nas tropas russas.

Desde 6 de agosto, forças especiais em Kursk teriam executado uma série de operações sofisticadas. Isso inclui ataques de sabotagem a trilhos de ferrovias, depósitos de combustível e linhas de comunicação, além de emboscadas a comboios militares russos e ataques a instalações localizadas profundamente no território russo. Como destacado pelo Tenente-Coronel Doug Livermore em um texto para o Centro de Análise de Política Europeia (CEPA), fontes de inteligência, tropas no terreno ou drones identificam novos alvos no solo russo, permitindo às unidades de elite lançar novos ataques surpresa.

"Efetivo moral para a Ucrânia"

A Operação Kursk oferece condições ótimas para as unidades especiais ucranianas. O campo de batalha é menos estático do que no leste da Ucrânia, onde extensos campos minados, sistemas de trincheiras, posições fixas e fogo contínuo de artilharia tornam impossíveis os deslocamentos dinâmicos de soldados de elite. Em Kursk, o exército de Kyiv agora permitiu que suas unidades especiais operem livremente, permitindo-lhes capitalizar suas forças. "A retomada de operações dinâmicas em Kursk significa uma mudança fundamental no conflito, à medida que as forças armadas ucranianas recuperam o ímpeto e as linhas de frente se tornam mais fluidas", concluiu Livermore.

A operação surpresa ucraniana no solo russo enfatiza "a importância da guerra não convencional nesta fase". Além disso, os ganhos territoriais em Kursk indicam quão vulnerável a Rússia é, pelo menos perto da fronteira ucraniana. À medida que o perigo em seu próprio território aumenta, a Rússia pode precisar redistribuir significativamente suas tropas de outras áreas. A Ucrânia espera ganhar a vantagem no contestado Donbass se a Rússia withdraw suas tropas e diminuir o bombardeio de artilharia. No entanto, ainda não há sinais evidentes disso.

A Operação Kursk é uma "empresa de alto risco", disse o ex-general Feichtinger. Há muito a perder, mas também muito a ganhar. "Está claro que alguns efeitos foram alcançados. Primeiro, a Ucrânia conseguiu se libertar de sua posição defensiva e tomar a iniciativa com essa operação ofensiva, forçando a Rússia a responder." Além disso, o impacto psicológico de uma operação bem-sucedida no território inimigo não pode ser subestimado, enfatizou o especialista. "É um efetivo moral para o lado ucraniano, demonstrando que eles também podem ferir a Rússia."

Nenhum grande realojamento do Donbass

A Ucrânia conseguiu cruzar a fronteira para Kursk relativamente sem esforço porque a Rússiadeploy principalmente recrutas inexperientes e forças de segurança locais lá.

A Rússia não fez grandes realojamentos no leste da Ucrânia. As tropas foram deslocadas apenas esporadicamente. O exército russo permanece significativamente superior na frente do Donbass. Recentemente, foram relatados grupos de voluntários formados para defender Kursk e proteger as operações russas no Donbass. Além disso, há sinais de que mercenários russos da África foram realojados para sua terra natal.

No entanto, já que Kyiv parece estar buscando manter o controle do território por motivos políticos para usá-lo como moeda de troca, as unidades de elite continuarão sendo necessárias para as operações mais perigosas. Se a Rússia enviar mais soldados para Kursk e uma situação de impasse surgir, a mobilidade das unidades de elite na linha de frente da ofensiva de Kursk também será restringida.

