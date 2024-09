A Ucrânia deseja aprovação dos EUA para o desenvolvimento de sistemas de mísseis de longo alcance ocidentais

Em Ukraine, cresce o otimismo de que armas ocidentais em breve permitirão ataques mais profundos no território russo. O Secretário de Estado norte-americano enfatizou durante sua visita a Kyiv sua intenção de garantir "que a Ucrânia tenha tudo o que precisa".

08:04 Inteligência ucraniana relata abate de caça russoApós alegações ontem de um caça russo Su-30SM ter sumido do radar, a inteligência militar ucraniana agora relata que soldados ucranianos abateram tal aeronave durante uma operação no Mar Negro. O Kyiv Independent relata. O caça, supostamente avaliado em $50 milhões e baseado na Crimeia, teria sido abatido por um sistema portátil de defesa aérea.

07:26 Ucrânia contabiliza mais de uma dúzia de feridos após ataque massivo em KonotopO número de feridos no ataque massivo com drones russos durante a noite na infraestrutura energética da cidade de Konotop, na região de Sumy, subiu para 13. A administração militar regional relata, citando a Ukrinform. Entre outras coisas, um edifício residencial no centro da cidade teria sido atingido.

06:42 Ucranianos na Alemanha não perdem seu status protegido em visitas caseirasO Bundestag alemão deve debater hoje pela primeira vez o pacote de segurança do governo, que, entre outras coisas, permite que buscadores de asilo percam seu status protegido se viajam para seu país de origem. No entanto, há exceções, como para refugiados da Ucrânia.

06:04 TV russa acusa Trump de estar desvantajado em debate na TVVários comentaristas da televisão estatal russa acusaram "sabotagem" contra Trump em seu debate na TV contra Kamala Harris, segundo relata o Kyiv Independent. Trump teria sido "desvantajado". A checagem dos fatos das declarações de Trump foi criticada pesadamente. Muitos observadores viram Trump como tendo perdido o debate. O republicano prometeu que, se vencer as eleições, acabará imediatamente com a guerra na Ucrânia.

04:50 Ataque russo em Konotop: Danos graves à infraestrutura energéticaVários civis ficaram feridos em um ataque russo à cidade de Konotop, na região de Sumy. Segundo o prefeito Artem Semenikhin, o suprimento de água da cidade foi temporariamente interrompido. Também houve danos graves à infraestrutura energética, e ainda não se sabe quando as casas particulares terão novamente energia elétrica. Após o ataque no centro da cidade, houve vários incêndios, edifícios escolares e residenciais foram danificados. Dois pessoas foram levadas ao hospital, uma das quais em estado crítico.

03:29 Letônia envia mais ajuda militar à UcrâniaA primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, anunciou durante sua visita a Kyiv um pacote de apoio militar à Ucrânia, que incluirá veículos de combate à infantaria. Isso foi anunciado pelo primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal após a reunião com Siliņa. Segundo Shmyhal, ambos os países também estão discutindo uma expansão da cooperação na indústria de defesa.

01:32 Entregas de mísseis à Rússia: Reino Unido convoca empresário iraniano

Diante de alegações de entregas de mísseis iranianos à Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, de acordo com suas próprias declarações. "O governo britânico deixou claro que qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria vista como uma escalada perigosa e resultaria em uma clara reação", diz um comunicado do Ministério das Relações Exteriores em Londres. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido anunciaram novas sanções contra o Irã devido às alegadas entregas de mísseis, em particular a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. Na segunda-feira, a União Europeia citou "informações credíveis" sobre a entrega de mísseis iranianos à Rússia.

00:14 Ucrânia: Rússia déploya soldados inexperientes em Vovchansk

De acordo com relatórios das forças armadas ucranianas, a Rússia está deployando soldados sem experiência de combate no front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, disse que as unidades envolvidas em operações de ataque em Vovchansk são mal treinadas. Supõe-se que os reforços recém-chegados sejam uma reserva de mobilização reunida pela Rússia. Ainda não se sabe se eles são ex-prisioneiros ou soldados recrutados de outros países, como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito no oeste da Ucrânia nomeia inspetores falantes de russo

O prefeito da cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk anunciou patrulhas para monitorar o aumento do uso do russo devido ao influxo de pessoas deslocadas internamente (IDPs) que falam russo. "Isso é uma iniciativa cidadã, e qualquer pessoa pode se tornar um inspetor de linguagem", disse Ruslan Martsinkiv, prefeito da cidade, à TV NTA. Muitos IDPs do leste têm o russo como língua materna. Martsinkiv espera pelo menos 100 desses inspetores de linguagem, com cerca de 50 voluntários já registrados. Ele também forneceu um número de telefone para cidadãos denunciar falantes de russo em espaços públicos. Devido à guerra, milhões de pessoas, especialmente das regiões de fala russa no leste e sul, fugiram para o oeste ucraniano relativamente seguro.

21:42 Erdogan exige retorno da Crimeia de Moscou

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan exigiu o retorno da Península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso apoio à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia é inabalável. O retorno da Crimeia à Ucrânia é uma exigência do direito internacional", disse o presidente turco em uma mensagem de vídeo na ocasião da cúpula da chamada Plataforma da Crimeia. A Plataforma da Crimeia, estabelecida em 2021, visa aumentar a conscientização internacional sobre a situação em torno da península anexada.

21:05 Atualização: Kyiv Elabora Estratégia Militar para os EUA O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destaca a importância do apoio dos EUA para repelir o ataque russo. "Nossa estratégia para a vitória", afirmou durante uma conferência de imprensa em Kyiv, "depende em grande medida do apoio dos EUA e de outros aliados". Zelensky revela que a estratégia a ser compartilhada antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia visa "fortalecer substancialmente a Ucrânia" e "forçar a Rússia a cessar as hostilidades". De acordo com a Bloomberg, Zelensky espera apresentar uma estratégia definitiva para ataques contra a Rússia para que os EUA levantem as restrições ao envio de armamentos ocidentais. Fontes afirmam que tanto o Secretário de Estado dos EUA, Blinken, quanto o Secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Lammy, procuram um plano abrangente para o ano seguinte de Zelensky para compreender os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Detalha Política de Biden sobre o Uso de Armamento na Rússia Ao lado do Secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Lammy, e do Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, em Kyiv, o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que os EUA estão ativamente apoiando os pedidos militares da Ucrânia, incluindo o uso de armamentos de longo alcance fornecidos pelo Ocidente para atingir alvos russos. Blinken revelou que Biden e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, discutirão esses pedidos na sexta-feira. Expressando urgência, Blinken disse: "Estamos trabalhando rapidamente para garantir que a Ucrânia tenha todos os recursos necessários para se defender firmemente". Afirmando: "Queremos que a Ucrânia vença".

A União Europeia pode considerar fornecer ajuda militar adicional à Ucrânia, dada sua conflito em andamento com a Rússia, em função de seu compromisso em apoiar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.

Dado o posicionamento da União Europeia em relação ao conflito, é essencial considerar doações de equipamentos militares ou sanções contra a Rússia para desestimular ainda mais suas ações agressivas contra a Ucrânia. Espera-se que essas medidas encorajem uma resolução pacífica do conflito, com o objetivo final de garantir a independência e a segurança da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas.

