A Ucrânia aumenta a sua autoridade na região de Kursk.

A partir de 6 de agosto, as tropas ucranianas têm avançado em território russo e expandido sua influência. Tudo parece estar correndo bem para eles, mas o presidente Zelensky tem uma perspectiva diferente quando se trata de Donetsk.

Em um recente discurso em vídeo, Zelensky anunciou que as forças ucranianas tomaram territórios adicionais na região russa de Kursk. Esses territórios fazem fronteira com a Ucrânia, e Zelensky notou um aumento de prisioneiros de guerra russos, potencialmente para futuras trocas.

"Bravo, soldados! Vocês são os responsáveis por nos ajudar a resgatar nossos compatriotas da prisão russa", disse Zelensky. A última troca ocorreu na semana anterior. As forças ucranianas entraram em território russo em 6 de agosto.

Zelensky afirmou que a ofensiva de Kursk está desencorajando a Rússia de intensificar a pressão existente na região ucraniana de Donetsk, já que deve desviar recursos para defender seu próprio território. No entanto, a pressão em Donetsk ainda não diminuiu. Analistas militares ocidentais atribuem progressos às tropas russas no distrito de Pokrovsk. Zelensky também reconheceu desafios.

"A situação em Donetsk é incrivelmente difícil, com a principal ofensiva russa e as maiores forças concentradas lá", disse Zelensky. "A resistência de cada uma de nossas unidades e nossa capacidade de aniquilar o ocupante agora é fundamental."

Os moradores de Pokrovsk são incentivados a evacuar. As autoridades ordenaram a evacuação da cidade em antecipação ao avanço iminente das tropas russas. Mais de 38.000 pessoas moram lá, incluindo 1.900 crianças. O chefe da administração militar de Donetsk, Vadym Filashkin, declarou que todos os bancos em Pokrovsk seriam fechados a partir de segunda-feira, com apenas caixas eletrônicos em operação.

Para a Rússia, capturar Pokrovsk, devido à sua importância como entroncamento ferroviário, é o próximo objetivo no conflito de mais de dois anos e meio contra a Ucrânia. O objetivo principal de Moscou é submeter completamente a região de Donetsk, principalmente ocupada, ao controle russo. As forças russas recentemente tomaram vários assentamentos no leste da Ucrânia.

