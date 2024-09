A Ucrânia amplifica consideravelmente a produção de armas substanciais

Ucrânia Aumenta Produção de Armas, Afirma Dados do Governo

Registros governamentais mostram que a Ucrânia aumentou significativamente sua produção de armas neste ano. O primeiro-ministro Denys Schmyhal relatou em Kyiv que, nos primeiros oito meses de 2024, a nação dobrou sua produção de armas em relação ao ano anterior. Schmyhal afirmou: "Aumentamos mais do que o dobro nossa produção de armas em comparação com 2023". A Ucrânia visa construir mais de um milhão de drones até o final do ano. Schmyhal explicou: "Estamos avançando. A produção de drones está aumentando".

14:23 Analista de Defesa Elogia "Decisão Sensata" de Scholz

O chanceler alemão Olaf Scholz defende negociações de paz com a Rússia, o que encontra considerável oposição em círculos políticos. No entanto, o especialista em defesa Ralph Thiele elogia a iniciativa de Scholz e pede pressa. Após o contra-ataque de Kursk, a Ucrânia enfrenta o perigo de uma quebra em suas linhas de defesa.

13:52 Instituto Kiel para Economia Mundial Soa Alerta: Despesas com Defesa "Crítica e Inadequadas"

Pesquisadores do Instituto Kiel para Economia Mundial afirmam que as despesas militares da Alemanha são "críticas e inadequadas" diante da ameaça da Rússia. "Apesar das promessas de mudança de marcha, a lacuna entre as capacidades militares da Alemanha e da Rússia permanece enorme", diz o instituto. Os pesquisadores defendem um orçamento de defesa perpétuo de pelo menos 100 bilhões de euros. O autor do estudo, Guntram Wolff, afirma: "A Rússia está emergindo como uma ameaça cada vez maior à NATO. Enquanto isso, estamos avançando incomumente devagar na fortificação essencial para a dissuasão". Atualmente, o governo alemão luta para substituir as armas enviadas à Ucrânia. O depósito de sistemas de defesa aérea e obuseiros de artilharia caiu pela metade.

12:25 "Diferença Marcante" Entre Putin e Lavrov

A Ucrânia pede repetidamente à UE e aos EUA autorização para deploy de armas no território russo. Agora, os Países Baixos aprovam isso, incluindo os caças prometidos.

12:59 Rússia Anuncia Captura de Quatro Cidades a Mais em Donetsk

O exército russo afirma ter capturado quatro cidades a mais na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O Grupo de Forças do Sul capturou Krasnohoriwka e Hryhoriwka, o Grupo Oriental afirma Wodiane, e o Grupo Central constrange Halyzynivka, segundo o Ministério da Defesa da Rússia. Esses relatórios não podem ser verificados definitivamente. Observadores militares ucranianos marcaram pelo menos três das cidades (todas menos Hryhoriwka) como ocupadas. A Ucrânia enfrenta uma pressão intensa em seu front oriental.

12:20 Moscou Reconhece Apenas Um Contraparte de Negociação

Em junho, uma conferência de paz foi realizada na Suíça sem a participação da Rússia. Agora, o chanceler Olaf Scholz indica uma disposição para negociar com o presidente russo Vladimir Putin. No entanto, a resposta do Kremlin? O ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov demonstra esforços diplomáticos, mas não com a Europa, segundo o correspondente da ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv: Rússia Perpetuamente Emprega Armas Químicas

As autoridades ucranianas alertam para o uso recorrente de armas químicas pelas forças russas na Ucrânia. O comando militar ucraniano compartilha no Facebook que as forças russas empregaram 447 munições contendo substâncias químicas e agentes de guerra química apenas em agosto, e 4.035 vezes entre 15 de fevereiro de 2023 e 24 de agosto de 2024. O comando militar ucraniano também reconhece a entrega de tropas russas de agentes de guerra química proibidos e o uso de compostos químicos não identificados. Eles afirmam ainda: "A Rússia está assim flagrantemente violando os princípios da guerra e desconsiderando os padrões e compromissos sob a Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e Uso de Armas Químicas e sobre Sua Destruição".

11:19 Gabinete Presidencial em Kyiv: Autorização para Atacar Depósitos Russos Concedida

O chefe do gabinete presidencial ucraniano enfatiza o apelo do país a seus aliados ocidentais para autorização do uso de suas armas contra alvos profundamente no território russo. Andriy Yermak explica: "É necessário atingir depósitos de mísseis na Rússia". "Defesa não é escalada". É sobre prevenir o terror, escreve Yermak no Telegram. Os países ocidentais hesitam em validar o uso da Ucrânia de suas armas fornecidas no território russo, citando preocupações com a possibilidade de se envolver no conflito.

10:53 Incêndios e Feridos - Rússia Ataca com Multidões de Drones e Dois Mísseis

Em ataques com drones e mísseis russos, pelo menos três pessoas ficaram feridas, de acordo com relatórios oficiais. Edifícios foram danificados e incêndios foram acesos, relatam autoridades locais. A defesa aérea derrubou 38 de 46 drones russos em 13 regiões durante o ataque noturno, relata a força aérea no Telegram. A Rússia também lançou dois mísseis em seu ataque. O ataque também atingiu instalações energéticas em oito regiões ucranianas, relata o ministério de energia em Kyiv, resultando em interrupções em linhas de alta tensão e subestações.

10:27 A Troubadora Mudança Conjugal da Advogada Russa dos Direitos da Criança: Lvova-Belova Deixa o Seu Marido Sacerdote Ortodoxo por um Oligarca Anteriormente aclamada como a personificação da mulher russa, Maria Lvova-Belova, a defensora russa dos direitos da criança, estava casada com um sacerdote ortodoxo desde 2003. Mídias de propaganda frequentemente exibiam o casal discutindo valores tradicionais, fé cristã e suas experiências compartilhadas de criar vários filhos. Em 2023, ela foi implicada pelo Tribunal Penal Internacional, ao lado de Putin, pelo sequestro ilegal de crianças da Ucrânia. No entanto, relatórios recentes do Verstka sugerem uma história diferente. Parece que a fé de Lvova-Belova na tradição e sua devoção ao seu marido sacerdote não eram tão firmes quanto pareciam. Ela teria se casado com o rico oligarca Konstantin Malofeev, conhecido por sua afiliação com a estação de TV cristã alinhada politicamente Tsargrad TV e sua defesa acérrima da monarquia e do conflito russo em andamento.

09:32 Início dos Exercícios "Ocean-2024": A Impressionante Frota Russa Dominando os Mares Internacionais De acordo com relatórios de Moscou, a marinha russa está iniciando grandes manobras conhecidas como "Ocean-2024". Mais de 400 navios de guerra, incluindo submarinos, além de mais de 90.000 militares navais de várias unidades, participarão dos exercícios até 16 de setembro. As manobras estão sendo realizadas em várias regiões da Rússia, como o Mar Báltico, o Oceano Ártico, o Mar Cáspio e o Mar Mediterrâneo, onde a Rússia mantém uma base militar na cidade síria de Tartus.

09:10 Tragédia em um Oleoduto em Orenburg: Dois Mortos no Incêndio A agência de notícias TASS anunciou duas fatalidades em um incêndio em um oleoduto na região russa de Orenburg. A causa do incêndio ainda está sendo investigada, e não se sabe quando o incidente ocorreu. Relatórios não confirmados sobre o incidente haviam surgido em alguns canais do Telegram russo mais cedo na segunda-feira.

08:43 Shoigu Confirma a Posição da Rússia sobre Negociações com a Ucrânia O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, declarou que a Rússia não negociará com a Ucrânia até que as tropas ucranianas se retirem dos territórios russos. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, já havia descartado qualquer negociação.

08:14 Voos Recomeçam nos Aeroportos de Moscou após Breve Interrupção Voos nos aeroportos de Moscou, incluindo Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo, foram retomados, de acordo com a autoridade de aviação russa, Rosaviatsiya. A autoridade de aviação relatou a suspensão dos voos devido aos ataques de drones ucranianos na região de Moscou na segunda-feira.

07:43 Scholz Estabelece Pré-condições para a Participação da Rússia em uma eventual Conferência de Paz O chanceler alemão Olaf Scholz estabeleceu condições definitivas para a participação da Rússia em uma possível conferência de paz pela Ucrânia. Durante um discurso em um evento do SPD na segunda-feira à noite, Scholz enfatizou a necessidade de explorar métodos para sair do conflito enquanto fornece apoio militar à Ucrânia contra o agressor, a Rússia. Ele defendeu outra conferência de paz, como a liderança ucraniana, mas com uma condição - a Rússia deve parar de atacar. "As negociações são inconcebíveis se quem está à mesa continua a ser agressivo", disse Scholz, se referindo ao presidente russo Vladimir Putin, que defende mais território ucraniano em nome da paz.

07:18 Acusações de Fascismo no Exército Ucraniano de Fico são Investigadas O governo ucraniano expressou confusão e perplexidade com as alegações de fascismo dentro de seu exército pelo primeiro-ministro eslovaco Robert Fico. A Reuters relatou as demandas de Fico para que Kyiv tome medidas para purgar o fascismo de seu exército. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia lançou um comunicado argumentando que os soldados ucranianos estão lutando por suas famílias, lares e terras, ao mesmo tempo em que defendem a Europa e o mundo livre contra a agressão russa. Também mencionou as imensas perdas sofridas pelos ucranianos em sua luta contra o nazismo no século XX. As alegações de Fico de fascismo espelham a propaganda que frequentemente rotula líderes ucranianos como nazistas, embora apenas 2,4% dos votos tenham ido para partidos de extrema direita nas eleições ucranianas de 2019. O historiador Timothy Snyder destaca traços fascistas no sistema de Putin.

06:56 Vorobyov Corrigiu as Figuras de Vítimas do Ataque de Drone Ucraniano em Moscou O governador Andrei Vorobyov da região de Moscou atualizou seu relatório inicial sobre uma criança morta em um ataque de drone ucraniano na capital russa. Em uma postagem no Telegram, ele esclareceu que uma mulher havia sido morta e três civis feridos, citando incertezas no relatório inicial. Vorobyov também mencionou que 43 pessoas foram abrigadas temporariamente como resultado do incidente.

06:25 Greenpeace Planeja Investigar Crimes Ambientais Cometidos pela Rússia na Ucrânia A Greenpeace está reabrindo sua sede em Kyiv para ajudar na reconstrução da Ucrânia e investigar crimes ambientais causados pela invasão russa. A Greenpeace está colaborando com organizações ambientais locais para documentar os danos, que incluem perseguir ambientalistas ucranianos e contaminar as fontes de água da Ucrânia. A organização visa acelerar a recuperação ambiental da Ucrânia ao aproveitar fontes de energia limpa do sol e do vento.

06:02 Rússia Pranta Jovem Vida na Região de MoscouDe acordo com relatórios russos, uma jovem vida foi perdida em um ataque de drone ucraniano na região de Moscou. O governador Andrei Vorobyov afirmou no Telegram que pelo menos 14 drones ucranianos foram abatidos na região da capital durante a noite. Um desses drones iniciou um incêndio que os bombeiros estão combatendo no momento. Infelizmente, uma criança de 9 anos foi a vítima fatal, mencionou Vorobyov. Na interceptação de outro drone na região da capital, pelo menos uma pessoa ficou ferida quando o projétil atingiu um edifício residencial. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, havia mencionado anteriormente 11 drones interceptados perto da capital russa.

04:36 Escombros de Drone Atirado por Defesa Aérea Russa Caem em Instalação de EnergiaEscombros de um drone abatido pela defesa aérea russa sobre a região de Tula caíram em uma instalação de energia, segundo noticiou a agência de notícias russa TASS. "Felizmente, não houve vítimas", afirmou a TASS, citando as autoridades de Tula. A operação e o suprimento de recursos aos consumidores permaneceram ininterruptos. A situação está sob controle.

03:29 Ucrânia Ataca Moscou com Ação AéreaServiços de emergência foram enviados ao local após a derrubada de dois drones ucranianos sobre o distrito de Domodedovo em Moscou, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Não foram fornecidos detalhes sobre potenciais danos ou feridos. O distrito de Domodedovo, a cerca de 50 quilômetros ao sul do Kremlin, abriga um dos maiores aeroportos de Moscou.

02:17 Defesa Aérea Russa Impede Encontro de Drone com MoscouUnidades de defesa aérea russa frustraram um drone direcionado à capital russa, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Os relatórios iniciais indicam que não houve vítimas ou danos onde os escombros caíram, afirmou Sobyanin no Telegram. Nenhum comentário foi feito pelo lado ucraniano.

00:12 Zelensky Elogia Suécia por Pacote de AjudaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou gratidão à Suécia por um pacote de ajuda à defesa no valor de US$ 445 milhões. "Este auxílio substancial, que inclui sistemas de defesa aérea, armas antitancos e contribuições financeiras para atender às necessidades urgentes da Ucrânia, fortalecerá nossas capacidades de defesa", mencionou Zelensky no X. De acordo com notícias da Suécia, o pacote também incluirá peças para caças Gripen para possível entrega futura de aeronaves.

22:17 Ministério das Relações Exteriores: Rússia Põe Maior Ameaça à Paz na Fronteira Leste da OTANApós drones russos entrarem nos territórios da Letônia e Romênia, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha descreveu a Rússia sob o presidente Vladimir Putin como "a maior ameaça à paz e à segurança" diretamente na fronteira leste da OTAN. "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente a maior ameaça à paz e à segurança diretamente na fronteira leste da OTAN", afirmou o ministério no X. "Isso foi claramente demonstrado pelos recentes incidentes com drones na Romênia e na Letônia." O Ministério afirmou que está trabalhando em coordenação próxima com seus parceiros da aliança.

21:42 EUA Não Podem Confirmar Relatos de Entregas de Mísseis Iranianos à RússiaO governo dos EUA não pode confirmar alegações de que o Irã forneceu mísseis balísticos à Rússia, de acordo com John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

21:28 Zelensky Pede Execução Rápida de Acordos de Ajuda OcidentalO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu a rápida implementação dos acordos de ajuda com o Ocidente. "O curso do conflito depende diretamente da qualidade da logística para suprimentos e do cumprimento de todas as promessas por nossos parceiros", afirmou Zelensky em seu discurso noturno por vídeo. As armas e o equipamento devem chegar a nós a tempo de serem eficazes. "O que é necessário em setembro deve ser entregue às nossas tropas em setembro."

20:52 Político da Oposição Russa Advertiu Contra Permitir uma Saída Vitoriosa para PutinO político da oposição russa Vladimir Kara-Mursa alertou o Ocidente contra facilitar uma "saída vitoriosa" para o presidente russo Vladimir Putin da guerra na Ucrânia. "É essencial que Vladimir Putin não saia vitorioso da guerra contra a Ucrânia", diz Kara-Mursa. "É essencial que Vladimir Putin não encontre uma saída desse conflito na Ucrânia parecendo um vencedor." Menos de um mês após sua libertação em uma troca, Kara-Mursa observou que "cansaço" com o conflito é prevalente nas sociedades ocidentais. No entanto, Putin deve ser derrotado. Ele acrescenta: "Se o regime de Putin for permitido a retratar o resultado deste confronto como uma vitória e permanecer no poder, estaremos lidando com outro conflito ou catástrofe dentro de um ano ou 18 meses."

