A Turquia tenciona apresentar um pedido de adesão ao BRICS.

Parece que a aliança BRICS está se expandindo ainda mais, com relatórios indicando que a Turquia está interessada em se juntar ao grupo. De acordo com um relatório da Bloomberg, citando fontes anônimas, a Turquia apresentou um pedido para se tornar membro do BRICS com o objetivo de aumentar sua influência global e fortalecer laços além de alianças ocidentais. A Turquia submeteu seu pedido há algum tempo, acreditando que a membresia would boost its economic cooperation with Russia and China, and position it as a hub for East-West trade.

O presidente Erdogan expressou seu apoio a essa medida, afirmando que a Turquia poderia se tornar um país poderoso e respeitado ao melhorar suas relações tanto com o Leste quanto com o Oeste. Ele acrescentou que qualquer outra abordagem só prejudicaria a Turquia.

O ministro das Relações Exteriores Hakan Fidan também destacou os benefícios da aliança, referindo-se ao BRICS como uma organização que aumenta a diversidade no sistema econômico global.

Até agora, o BRICS incluiu o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Este ano, o Irã, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia e o Egito se juntaram à aliança, com a Arábia Saudita também tendo sido convidada, mas sem ter dado nenhum passo concreto ainda. O BRICS vê-se como uma alternativa às instituições ocidentais dominantes, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.

Uma decisão sobre a possível membresia da Turquia pode ser tomada na próxima reunião em outubro, na Rússia. Além da Turquia, a Malásia, a Tailândia e o Azerbaijão também estão sendo considerados como potenciais candidatos.

