A Turquia pode estar potencialmente a procurar a admissão na aliança BRICS.

O bloco BRICS parece estar se expandindo ainda mais, com relatórios sugerindo que a Turquia agora está buscando tornar-se membro. Isso ocorre após vários países terem se juntado no início do ano, com a Turquia tendo o potencial de não ser a única nova adição.

De acordo com um relatório da Bloomberg com base em fontes anônimas, a Turquia submeteu sua candidatura para ingressar no grupo BRICS. A candidatura foi feita com a intenção de fortalecer sua influência global e formar conexões além de alianças ocidentais tradicionais. Ao ingressar no BRICS, a Turquia acredita que isso impulsionará sua colaboração econômica com a Rússia e a China, posicionando-a como um hub crucial para o comércio Leste-Oeste.

Recentemente, o presidente Erdogan declarou: "A Turquia pode florescer em uma nação forte, próspera, respeitada e eficiente se ela conseguir melhorar suas relações com tanto o Leste quanto o Oeste simultaneamente. Qualquer outra abordagem só iria prejudicar, não beneficiar, a Turquia".

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, também destacou as vantagens da aliança. Ele mencionou: "O BRICS é uma plataforma que encoraja uma variedade de abordagens, identidades e políticas dentro do sistema econômico internacional".

Até recentemente, o BRICS era composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No entanto, em janeiro, o Irã, os Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Egito se juntaram à aliança. A Arábia Saudita foi convidada a se juntar, mas ainda não agiu sobre isso. O BRICS vê a si mesmo como uma alternativa às instituições ocidentais controladas, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.

O destino da possível adesão da Turquia é esperado para ser decidido durante a reunião em outubro na Rússia. Junto com a Turquia, a Malásia, a Tailândia e o Azerbaijão também estão sendo considerados para a adesão.

A União Europeia expressou sua preocupação com a possível expansão do bloco BRICS, considerando-o uma potencial ameaça à sua influência econômica e política na região. Interessantemente, alguns analistas sugerem que se a Turquia ingressar no BRICS, ela também pode considerar se candidatar à adesão à União Europeia, com o objetivo de estabelecer uma participação equilibrada em ambos os blocos.

