A transmissão do "Monday Night Football" em que Hamlin teve um colapso foi a mais vista na história da ESPN

A Nielsen disse na quarta-feira que a transmissão teve uma média de 23.788.000 telespectadores na ABC, ESPN e ESPN2, aproximadamente das 20h30 às 22h09min. A enorme audiência faz desta a transmissão do "Monday Night Football" mais assistida desde que a NFL transferiu a série para a ESPN em 2006, ultrapassando o recorde anterior de 21,8 milhões de telespectadores de um jogo Packers-Vikings em 2009.

O jogo de segunda-feira, no entanto, foi suspenso quando Hamlin desmaiou no primeiro quarto de jogo, momentos depois de uma placagem em campo aberto do wide receiver do Bengals, Tee Higgins. O batimento cardíaco de Hamlin foi restabelecido no campo e ele está atualmente em estado crítico num hospital de Cincinnati.

Durante o jogo, a ESPN teve uma média de 21,1 milhões de telespectadores, de acordo com as classificações da Nielsen. Essa audiência aumentou para 23,9 milhões de telespectadores entre 21h e 22h15, quando a ESPN transmitiu a cobertura jornalística do colapso de Hamlin.

Um porta-voz da ESPN disse à CNN na quarta-feira que, dadas as circunstâncias especiais do jogo de segunda-feira, não era claro se os números de audiência seriam incluídos na média da temporada ou usados para fins históricos.

Após a lesão de Hamlin, a ESPN passou rapidamente a um intervalo comercial e continuou a transmissão por mais de uma hora, informando sobre a lesão de Hamlin enquanto aguardava notícias da NFL sobre se o jogo seria retomado.

Embora a ESPN tenha recebido elogios por sua reportagem calma e ponderada, que evitou especulações sobre a causa da terrível lesão de Hamlin, a emissora notadamente optou por não entrevistar profissionais da área médica sobre o que milhões de telespectadores testemunharam.

Oveterano pivô do "SportsCenter", Scott Van Pelt, que apresentou o programa após o jogo, disse à CNN que foi tomada a decisão de se concentrar estritamente nos fatos ocorridos.

"A minha preferência pessoal era não querer trazer um médico para especular", disse Van Pelt. "Vejo perfeitamente o outro lado, onde um olho bem treinado de um médico pode reconhecer algo que pode fazer todo o sentido. Mas eu simplesmente não queria estar a especular".

Antes da lesão devastadora de Hamlin, esperava-se que o jogo estivesse entre os jogos de Monday Night Football mais vistos na história da ESPN. Os Bills (12-3) defrontaram os Bengals (11-4), os actuais campeões da AFC, com ambas as equipas a tentarem garantir o primeiro lugar da divisão.

A NFL ainda não anunciou quando é que as equipas vão continuar o jogo adiado.

Fonte: edition.cnn.com