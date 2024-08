A transição de Elon Musk para o subordinado de Trump

Inicialmente, o indivíduo mais rico do mundo era conhecido como um pioneiro da tecnologia, aventureiro do espaço e defensor da democracia. No entanto, atualmente, ele ganhou reputação como o aliado preferido, benfeitor e propagandista de Donald Trump. Para entender verdadeiramente essa mudança, é preciso mergulhar nas próprias palavras de Elon Musk.

Considerar a transformação de alguém é frequentemente mais simples com pessoas muito ativas nas redes sociais, como Elon Musk, que tweetou cerca de 76.000 vezes no Twitter/X desde 2019. O "Wall Street Journal" examinou esses tuítes usando a mesma tecnologia utilizada em programas de IA como o ChatGPT. A transformação de Musk de uma figura apolítica para um viciado em política, passando de crenças democráticas ao apoio aos republicanos e evoluindo de um magnata dos negócios para um apoiador radical de Trump, é impressionante.

Em fevereiro de 2019, Musk declarou: "Eu sou abertamente moderado. Disse isso." No entanto, em 13 de julho de 2024, após a tentativa de assassinato, ele tweeteou: "Eu apoio plenamente o Presidente Trump." A transição entre essas duas declarações abrange mais de cinco anos e meio, marcando uma mudança drástica no espectro político. Musk transformou-se publicamente, agora financeiramente apoiando a campanha de Trump e servindo como um parceiro de mídia leal que lhe proporciona milhões de seguidores.

Do Palhaço Humorístico ao Chefe da Propaganda Corona

No passado, Musk tweetava principalmente sobre suas empresas, Tesla e SpaceX, e às vezes compartilhava uma piada. No entanto, atualmente, ele bombardeia seus seguidores com mensagens políticas várias vezes ao dia. Desde 2019, a frequência de suas declarações políticas aumentou mais de 200 vezes. Psicologicamente, Musk estava principalmente focado em suas empresas em 2019, tweetando cerca de 9 vezes por dia. Em contraste, sua média atual é de 61 vezes por dia. Seus diálogos políticos poderiam facilmente preencher um livro duas vezes maior que a Bíblia.

Sinais de suas simpatias políticas tornaram-se aparentes durante a pandemia. Mesmo antes da pandemia, Musk havia entrado em conflito com investidores no Twitter, insultado críticos como abusadores de crianças e foi multado em US$ 1 milhão pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA por espalhar informações falsas e manipulação do mercado. Em 2020, ele transformou-se em uma espécie de líder da rebelião Corona, chamando os bloqueios de "fascistas" e ignorando as instruções do governo da Califórnia para fechar suas fábricas.

Notavelmente, a consciência política de Musk aumentou significativamente após a conclusão de sua compra do Twitter e sua rebranding como X em outubro de 2023. Esse movimento não apenas garantiu o direito à liberdade de expressão para todos, mas também ofereceu a Musk uma plataforma desimpedida e sem filtro para suas opiniões pessoais.

Olhando para trás em sua entrada nas redes sociais, as ações de Musk parecem uma vingança de um homem ofendido. Ele havia se distanciado cada vez mais da administração Biden nos meses que antecederam sua aquisição, acusando o presidente dos EUA de ser um "mariquete" dos sindicatos, após apenas fabricantes de automóveis com representação trabalhista terem sido convidados para a cúpula de veículos elétricos na Casa Branca. A Tesla foi ignorada.

Em maio de 2022, antes de sua aquisição do Twitter, Musk oficializou o fim de seu relacionamento com os democratas, zombando no Twitter: "No passado, votei nos democratas porque eram o partido do amor." Ele havia doado anteriormente para Hillary Clinton e Joe Biden e votado em ambos. "Devido aos ataques não provocados pelos democratas líderes e porque eles ignoraram a Tesla e a SpaceX, votarei nos republicanos em novembro."

No entanto, a transição de Musk para a política de direita não é motivada apenas por interesses financeiros, mas também por experiências pessoais. A mais significativa provavelmente foi a transição de gênero de sua filha. Em 2022, ela mudou seu sobrenome, rejeitou Musk e, de acordo com documentos judiciais, desejava manter nenhum relacionamento com seu pai biológico. Os relatórios noticiaram que Musk estava ausente como pai, "frio, sem coração e narcisista" e havia menosprezado e humilhado ela devido à sua identidade queer como criança.

Essa cisão serviu como uma motivação significativa para Musk se envolver mais politicamente na direita. "Eu basicamente perdi meu filho", disse Musk. Ele acreditava que havia sido enganado para assinar papéis para a transição de gênero. Agora, sua criança estava "morta", "matada pelo vírus do cérebro woke".

Desde então, Musk dedicou-se a lutar contra o que ele percebe como loucura de gênero, alegada discriminação contra brancos e imigração ilegal. Agora, ele abertamente utiliza sua plataforma para difamar seus adversários políticos: em fevereiro, ele poluiu seus seguidores sobre a possibilidade de iniciar procedimentos de impeachment contra o Secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas. Se Trump ganhar as eleições, Musk está considerando se juntar ao seu gabinete, completando sua transformação.

No contexto das eleições presidenciais dos EUA em 2024, o tuíte de Musk em 13 de julho de 2024 indicou seu apoio ao Presidente Trump. Ele declarou: "Eu apoio plenamente o Presidente Trump."

Além disso, as contribuições financeiras e o apoio da mídia de Musk para a campanha de Trump têm sido significativos, colocando-o como uma figura proeminente no círculo político de Trump antes das eleições de 2024.

