- A transformação de um ataque terrorista em retrato cinematográfico, intitulado "5 de Setembro".

Em 5 de setembro de 1972, o mundo foi exposto ao medo pela primeira vez. Nesse dia, radicais palestinos sequestraram atletas israelenses durante os Jogos Olímpicos em Munique. A rede de televisão ABC Sports transmitiu ao vivo as 21 horas de tensão. "September 5", um filme dirigido pelo cineasta suíço Tim Fehlbaum, conta a história dos jornalistas que cobriram esse evento, com Leonie Benesch ("A Sala da Professora") no papel principal.

"September 5" é um filme emocionante que explora o impacto das imagens. No filme, é dito que esse foi "o primeiro ataque terrorista transmitido ao vivo para o mundo inteiro", estreado em Veneza. "Aproximadamente 900 milhões de pessoas estavam assistindo."

Isso colocou os jornalistas em uma posição única de responsabilidade, mas eles tinham pouco tempo para refletir sobre isso devido aos eventos caóticos.

O filme se passa inteiramente no estúdio de televisão da ABC Sports, que ficava ao lado do vilarejo olímpico na época. Apesar da resistência da própria equipe de notícias, a equipe de televisão forneceu cobertura ao vivo, mostrando imagens dos terroristas, policiais negociando nas entradas do vilarejo e, finalmente, tiros ao longe à medida que a situação piorava.

De acordo com o diretor Fehlbaum, "O público deve sentir a emoção da reportagem ao vivo junto com os personagens, testemunhando os dilemas enquanto decisões têm que ser tomadas sob pressão."

Ele consegue fazer isso. Em "September 5", prendemos a respiração enquanto seguimos os eventos em evolução e os desafiadores dilemas morais que eles apresentam para a equipe da ABC.

Deve-se transmitir alguém sendo baleado ao vivo? A transmissão das ações dos terroristas lhes dá a plataforma que eles procuram? Ou eles ganham informações que eles não teriam de outra forma? E como as fontes devem ser verificadas quando o tempo está acabando? Perguntas como essas ainda são relevantes hoje como eram naquela época. Nem todas as escolhas da equipe serão justificadas com o tempo.

Um câmera se esconde no vilarejo olímpico, outro se disfarça de atleta para contrabandear rolos de filme para dentro e para fora. O filme incorpora imagens históricas da ABC que foram transmitidas na televisão na época.

Algumas cenas são recriadas: A imagem de um terrorista mascarado olhando pela janela. Oficiais de polícia disfarçados de chefs que não conseguem entrar nos apartamentos olímpicos.

E os erros catastróficos das autoridades de segurança continuam a surgir, ainda sendo investigados hoje.

O filme "September 5" levanta questões sobre a ética da transmissão ao vivo durante uma crise, já que foi a primeira vez que um ataque terrorista foi transmitido ao vivo para uma estimativa de 900 milhões de espectadores. Esse evento ocorreu durante os Jogos Olímpicos em Munique, que foi dramaticamente retratado no filme.

O filme "September 5" usa imagens reais da transmissão da ABC Sports durante os Jogos Olímpicos de 1972, mostrando a tensão no estúdio enquanto os jornalistas debatiam se deviam continuar transmitindo a crise.

